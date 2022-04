Husso bloque 39 tirs et les Blues résistent aux Flames dans un gain de 6-4

CALGARY — Robert Thomas a marqué dans un troisième match de suite en plus de mettre la table pour le but vainqueur de Nathan Walker en fin de troisième période et les Blues de Saint-Louis ont vaincu les Flames de Calgary Flames 6-4, samedi soir.

Justin Faulk et Ryan O’Reilly ont aussi touché la cible pour les Blues (38-20-10), qui ont récolté cinq points sur six lors de leur voyage dans l’Ouest canadien. Ivan Barbashev et Brandon Saad ont complété le pointage en marquant tour à tour dans un filet désert.

Villle Husso a repoussé 39 tirs pour porter sa fiche à 19-6-5.

Brett Ritchie, Johnny Gaudreau, Noah Hanifin et Dillon Dube ont inscrit les buts des Flames (40-19-9), qui n’ont pas savouré la victoire à leurs trois derniers duels.

Jacob Markstrom a effectué 19 arrêts pour les Flames. Sa fiche a vu une défaite s’ajouter pour passer à 31-14-8.

Alors que le match était égal 3-3, Thomas a transporté la rondelle en zone des Flames en longeant la rampe, puis a freiné avant de revenir sur ses pas et d’envoyer une passe dans l’enclave en direction de Walker qui a dégainé pour inscrire son septième but de la saison.

Deux autres buts dans une cage abandonnée ont complété le travail.