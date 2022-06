Hurricanes: le défi d’accéder à un niveau de plus, à la suite d’une période creuse

Aaron Beard, The Associated Press

RALEIGH, N.C. — Les Hurricanes de la Caroline ont comme défi de bâtir un club qui pourra aspirer à la coupe Stanley, année après année.

S’incliner au deuxième tour face aux Rangers a mis en lumière qu’il faut plus de marqueurs et de meilleurs rendements des unités spéciales.

Il faut toutefois trouver l’équilibre, car il reste que le club a amassé 116 points, un record de l’organisation.

«Ce n’est jamais facile de réaliser que vous êtes éliminés, a dit l’entraîneur Rod Brind’Amour. Peut-être encore moins quand nous pensions avoir atteint un autre niveau cette fois-ci.

«Je ne dirais pas que c’est une occasion gaspillée, mais c’est une autre opportunité qui aurait pu être prolongée.»

Dans la foulée de neuf ans de suite sans accéder aux séries, le but était de devenir une équipe dont il faut tenir compte. Après quatre ans de suite à y avoir goûté, il faut désormais aspirer à l’élite.

L’an dernier, Andrei Vasilevskiy et le Lightning ont écarté la Caroline en cinq matches en deuxième ronde. Cette année, Igor Shesterkin et les Rangers ont eu le dernier mot au même point, en sept rencontres. En bonne partie car les Hurricanes n’ont pas gagné de match à l’étranger durant les séries.

Sebastian Aho a inscrit 37 buts et Andrei Svechnikov 30, mais le club a davantage misé sur de la profondeur.

«Nous n’avons peut-être pas des buteurs de l’élite, mais nous avons d’excellents joueurs, a dit Brind’Amour. Nous sommes bâtis un peu différemment des autres équipes, mais c’est correct. Il faut optimiser ses forces.»

Les Hurricanes ont dominé la ligue en saison régulière pour le taux de succès en désavantage numérique, sans réussir à stopper des joueurs comme Mika Zibanejad, Chris Kreider et Adam Fox ces derniers temps.

New York a effacé un retard de 0-2 dans la série en touchant la cible lors de sept avantages numériques sur 16, lors des cinq derniers matches.

Parlons aussi de l’attaque à cinq des ‘Canes. Elle était dans le top 10 de la LNH avant de tomber en panne pendant deux mois, incluant une fiche de deux en 18 pendant la série contre les Rangers.

«On ne peut pas se permettre de perdre la bataille des unités spéciales», a résumé le défenseur Jaccob Slavin.

Les Hurricanes vont espérer que les gardiens Frederik Andersen et Antti Raanta récupèrent pleinement de blessures. En saison régulière, le club a dominé le circuit en ne permettant que 200 buts.

Andersen a mérité 35 gains avant de se blesser au bas du corps à la mi-avril.

Les attaquant Vincent Trocheck et Nino Niederreiter pourraient accéder à l’autonomie.

Trocheck a fourni 21 buts et 51 points.

Plus costaud, Niederreiter pourrait attirer une équipe voulant plus de présence physique. Il a obtenu 24 filets et en plus, lors des séries, il a fait du bon travail en défense aux côtés du capitaine Jordan Staal.