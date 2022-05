Huit joueurs retranchés par les Alouettes en vue du deuxième match de préparation

MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont annoncé dimanche avoir retranché huit joueurs en vue du deuxième et dernier match préparatoire pour la saison 2022.

Parmi les joueurs qui ont libéré, l’ancienne gloire des Carabins de l’Université de Montréal, le secondeur Ethan Makonzo et le demi défensif de 26 ans ayant joué 49 matchs en NFL, Rashad Robinson, ont figuré sur la liste.

Les joueurs de ligne offensive Kwabena Asare et Justin Chase, le botteur Andre Foster, les joueurs de ligne défensive Leighton McCarthy et MiCario Stanley et finalement le secondeur Jordan Willams ont également été victimes de la coupure.

Compte tenu des règles de la LCF, les Alouettes devaient réduire leur formation à 75 joueurs après le premier match préparatoire. Les Moineaux ont utilisé 76 joueurs lors de la défaite de 25-23 contre les Tiger-Cats d’Hamilton survenu samedi.

Ils ont aussi déclaré avoir ajouté le botteur Dante Brown à l’équipe.

Les hommes de Khari Jones joueront un ultime match d’exhibition vendredi à Montréal contre le Rouge et Noir d’Ottawa. Ils entameront ensuite la saison 2022 le jeudi 9 juin à Calgary contre les Stampeders.