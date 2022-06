Huit joueurs expulsés lors du match entre les Angels et les Mariners

Greg Beacham, The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Les Mariners de Seattle et les Angels de Los Angeles se sont engagés dans une longue mêlée qui a impliqué tous les joueurs lors de la deuxième manche du duel de dimanche après que les esprits se soient échauffés lors des deux derniers matchs.

Les deux gérants et six joueurs ont été éjectés après la rixe, qui, malgré avoir été stoppée, a redémarré. C’est finalement le lanceur de relève des Angels Raisel Iglesias qui a stoppé le tout lorsqu’il a lancé une caisse de sac de graines de tournesol et un bac de paquets de gommes sur le terrain.

Trois des quatre premiers frappeurs de la rotation des Mariners ont été expulsés tandis que trois lanceurs des Angels ont subi le même sort.

Le frappeur Jesse Winker, des Mariners, a été atteint par le premier lancer de la deuxième manche par le partant Andrew Wantz. Ce dernier a également fait un lancer derrière la tête du deuxième cogneur des Mariners, Julio Rodriguez, en première manche.

Le lancer en direction de Rodriguez semblait assurément être une réponse à la rapide de 95 milles à l’heure que Erik Swanson avait lancé près de la tête de Mike Trout lors de la neuvième manche du match de la veille. Ledit lancer a rendu le triple récipiendaire du titre du joueur le plus utile de l’Américaine furieux.

Les officiels se sont consultés après le lancer, mais ont seulement donné des avertissements aux deux abris des joueurs.