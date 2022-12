Huberdeau marque en troisième période et les Flames battent le Kraken 3-2

SEATTLE — Jonathan Huberdeau a rompu l’égalité avec 8:00 à faire en troisième période et les Flames de Calgary ont défait le Kraken de Seattle 3-2, mercredi.

L’attaquant québécois a récupéré un tir de Rasmus Andersson dans l’enclave, a pivoté sur lui-même, puis a déjoué le gardien Philipp Grubauer pour marquer son septième but de la saison.

Nazem Kadri a récolté un but et une aide, tandis que Tyler Toffoli a également fait bouger les cordages pour les Flames. Andersson a accumulé deux aides et Dan Vladar a stoppé 29 tirs.

Ryan Donato et Jamie Oleksiak ont marqué pour le Kraken. Jordan Eberle a amassé deux aides et Grubauer a réalisé 41 arrêts.

Cette victoire permet aux Flames de devancer le Kraken et les Oilers d’Edmonton au troisième rang de la section Pacifique. Les Flames ont toutefois disputé quatre matchs de plus que le Kraken et un de plus que les Oilers.