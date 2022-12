Hovland remporte le Défi Mondial pour une deuxième année de suite

Doug Ferguson, The Associated Press

NASSAU, Bahamas — Viktor Hovland a remporté le Défi Mondial avec plus d’excitation qu’il n’en fallait, dimanche, grâce à un coup roulé de 20 pieds sur le dernier trou pour obtenir un boguey. Avec un score de 69, il rejoint Tiger Woods, l’hôte du tournoi, en tant que seul vainqueur d’éditions consécutives.

Hovland a pris une avance de quatre coups à la mi-chemin lorsque le champion du Tournoi des Maîtres Scottie Scheffler a fait un double boguey au 9e fanion. Personne ne s’est approché à moins de deux coups pendant le reste du parcours.

Ce n’était toutefois pas si facile.

Le Norvégien avait une priorité de deux coups sur le 18e, mais son coup avec son fer-6, depuis la pente au-dessus d’une fosse, est tombé dans l’eau. Il a pris un coup de pénalité et a frappé avec son cocheur à environ 20 pieds de la coupe pour avoir une chance de sauver le boguey.

Scheffler se trouvait dans la zone sablonneuse à droite du vert, et son approche est passée par-dessus le rebord et s’est posée à trois mètres du trou. Ce coup lui offrait une normale virtuellement assurée et allait forcer la tenue de la prolongation si Hovland manquait son coup roulé.

Hovland n’a pas failli et a eu droit à une nouvelle présentation du trophée avec Woods. C’était bien différent de ce qui s’était passé il y a un an, lorsqu’il était venu de l’arrière de six coups.

«C’est terriblement éprouvant pour les nerfs, a lancé Hovland en souriant. Tu n’es jamais tout à fait à l’aise. Je n’ai pas très bien joué sur les neuf derniers trous, mais c’était suffisant.»

Woods a triomphé en 2006 et 2007 lorsque le tournoi se déroulait au Sherwood Country Club. Il a dû se retirer cette semaine en raison d’une fasciite plantaire au pied droit, et a préféré porter son maillot rouge du dimanche pour des revirements auxquels personne ne s’attendait.

Hovland a conclu les quatre rondes en 272 coups, soit 16 de moins que la normale. Il a également mis la main sur la bourse d’un million $.

La victoire n’est pas officielle, mais les points du classement mondial lui ont permis de gagner trois places et de se hisser au 9e rang.

Scheffler avait besoin de gagner pour retrouver le premier échelon mondial, au moins pour quelques semaines. Rory McIlroy devait terminer l’année en tête du classement, quel que soit le résultat.

Cameron Young a offert une bonne résistance et est passé à deux coups à un moment donné, jusqu’à ce qu’il fasse un boguey au 16e. Xander Schauffele a également connu un bon début de parcours qui s’est terminé par un boguey sur le 16e aussi.

Le seul canadien en lice, Corey Conners, de Listowel, en Ontario, a bouclé sa ronde en 67 coups, soit la meilleure de la journée. Cette bonne performance lui a permis de gagner trois rangs et de conclure en 16e place.