Hosmer accepte un contrat d’un an avec les Cubs – Associated Press

Jay Cohen, The Associated Press

CHICAGO — Eric Hosmer a accepté un contrat de 720 000 $ pour un an avec les Cubs de Chicago, donnant au club une option de plus au premier coussin et comme frappeur de choix.

Une personne au courant du dossier a confirmé l’entente à l’Associated Press de façon anonyme, car le pacte dépend de la réussite d’un examen médical.

Depuis le début de la saison morte, les Cubs ont aussi engagé l’arrêt-court Dansby Swanson, le droitier Jameson Taillon, le voltigeur Cody Bellinger, le releveur Brad Boxberger et le receveur Tucker Barnhart. Ils étaient tous des joueurs autonomes.

Hosmer, Swanson, Bellinger et Barnhart ont chacun mérité au moins un Gant d’or.

Le voltigeur des Cubs Ian Happ a obtenu cet honneur pour la première fois en 2022.

Âgé de 33 ans, Hosmer a joué avec San Diego et Boston la saison dernière. En 104 matches il a frappé pour ,268, avec huit circuits et 44 points produits. Les Red Sox l’ont libéré le mois dernier.

Repêché troisième au total en 2008, par Kansas City, Hosmer a fait ses débuts dans les grandes ligues avec les Royals en 2011. Il a joué un rôle clé dans leur conquête du titre en 2015.

Hosmer a une moyenne au bâton de ,277 en 1658 matches, avec 196 circuits et 879 points produits.

Il a fait partie des étoiles de l’Américaine en 2016, récoltant alors 25 longues balles et 104 points produits.