Hernandez et Chapman cognent des circuits et les Blue Jays écrasent les Royals 8-1

TORONTO — Insatisfait avec sa moyenne au bâton lors de la première moitié de la saison, le troisième-but des Blue Jays de Toronto Matt Chapman a travaillé sur des ajustements mineurs à son approche dans la boîte des frappeurs lors des derniers jours.

Ces ajustements ont porté fruit vendredi lorsque Chapman a connu une soirée de trois coups sûrs — dont un circuit de trois points — et il a aidé les siens à écraser les Royals de Kansas City 8-1 au Rogers Centre.

«Je sais que je peux faire mieux que ,220 et j’étais prêt à faire des changements parce que les résultats n’étaient pas là», a dit Chapman.

Il a donc commencé à travailler sur des ajustements la semaine dernière lors du voyage des Jays. Il tente d’utiliser ses jambes un peu plus afin de frapper la balle à tous les champs.

Ses statistiques de puissances sont bonnes avec 15 circuits et 45 points produits et sa moyenne est maintenant de ,226 après son 13e match de plus d’un coup sûr de la saison.

«Superbe soirée pour lui, a dit le gérant des Blue Jays John Schneider. Nous savons ce qu’il peut faire défensivement et je crois que le vent tourne pour lui au bâton.»

Teoscar Hernandez a aussi frappé un circuit de trois points, tandis qu’Alek Manoah (10-4) a été efficace pendant sept manches pour les Blue Jays, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières parties.

Hernandez a réussi son coup de canon aux dépens du partant des Royals Zack Greinke (3-6) en troisième manche. Chapman est revenu à la charge en cinquième contre Carlos Hernandez.

Manoah a limité les Royals à un point et quatre coups sûrs. Il a accordé un simple à l’avant-champ pour commencer le match, puis a retiré les 12 frappeurs suivants dans l’ordre.

«Il est un monstre, a dit Schneider. Dix victoires après ce soir et il atteint un autre niveau avec des coureurs en position de marquer, quand il se retrouve dans l’eau chaude.»

Les releveurs Trevor Richards et Anthony Banda ont fermé les livres en oeuvrant pendant une manche chacun. Raimel Tapia a également frappé trois coups sûrs pour les Blue Jays (48-43).

Le vent a finalement tourné pour les Blue Jays en troisième quand Bobby Witt fils a bousillé ce qui semblait être un double jeu facile. Hernandez a fait payer les Royals en claquant une rapide coupée à 416 pieds du marbre, par-dessus la clôture au champ centre. Il s’agissait pour lui d’un 12e circuit cette saison.

Les Royals (36-54) ont généré un point en cinquième après que Ryan O’Hearn eut été atteint par un tir. Nick Pratto a frappé un simple pour son premier coup sûr dans les Majeures. Les coureurs ont avancé sur un roulant, puis Nicky Lopez a permis à O’Hearn de croiser le marbre grâce à un simple.

Lors de la demi-manche suivante, Chapman a cogné son 15e circuit de la saison. La longue balle de 399 pieds a abouti au niveau 200 au champ gauche.

Les Royals ont dû effectuer plusieurs rappels en prévision de la série de quatre rencontres à Toronto. Dix des membres de leur formation de 26 joueurs n’ont pas pu accompagner l’équipe en raison de leur statut vaccinal contre la COVID-19.