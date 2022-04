Hayes marque le but gagnant en fusillade pour les Flyers face aux Rangers

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — Kevin Hayes a marqué le seul but de la séance de tirs de barrage et Martin Jones a bloqué 43 tirs pour mener les Flyers de Philadelphie vers une victoire de 4-3 sur les Rangers de New York.

Hayes a battu le gardien Igor Shesterkin pour procurer une neuvième victoire seulement aux Flyers en 34 matchs sur la route.

Cam York et Owen Tippett ont marqué tôt en première période et Joel Farabee a frappé à son tour à la 44e seconde de la troisième période pour donner une avance de 3-0 aux Flyers.

Les Rangers se sont alors mis en marche pour rattraper leur retard et forcer la prolongation.

Artemi Panarin a récolté un but et une aide alors que Mika Zibanejad et Andrew Copp ont inscrit les autres buts des Rangers qui ont encaissé une deuxième défaite de suite à domicile. Shesterkin a effectué 23 arrêts.

Jones avait effectué 13 arrêts en première période, puis 19 autres en deuxième période jusqu’à ce que Panarin vienne le priver d’un jeu blanc à 1:22 de la troisième période.

Zibanejad l’a ensuite imité pour réduire l’écart à un but avec un peu plus de quatre minutes à faire. Enfin, Copp a créé l’égalité 12 secondes plus tard.