Haula marque deux buts et les Bruins l’emportent 5-2 sur les Blue Jackets

Ken Powtak, The Associated Press

BOSTON — Erik Haula a enfilé son deuxième but du match avec un peu moins de quatre minutes à jouer pour briser l’égalité et mener les Bruins de Boston vers une victoire de 5-2 sur les Blue Jackets de Columbus, samedi soir.

Brad Marchand a inscrit son 31e but de la saison alors que Jake DeBrusk et Charlie Coyle ont tous deux marqué dans un filet désert pour les Bruins. Jeremy Swayman a effectué 22 arrêts dans la victoire. Les Bruins ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Ils comptent 16 victoires à leurs 20 dernières parties.

Gustav Nyquist et Justin Danforth ont marqué pour les Jackets. Elvis Merzlikins a stoppé 37 tirs.

À la suite d’une punition à Andrew Peek, le défenseur Brandon Carlo a pris un tir du cercle droit qui a été dévié au vol par Haula qui se trouvait en bordure de l’enclave. Les Bruins ont alors pris l’avance 3-2 avec 3:54 au cadran.

En troisième période, les Bruins ont limité les Blue Jackets à seulement quatre lancers. Ils ont dominé cet aspect du jeu 42-24.

Pour un troisième match de suite, c’est l’adjoint Pascal Vincent qui dirigeait les Blue Jackets en raison de l’absence de l’entraîneur-chef Brad Larsen atteint de la COVID-19.