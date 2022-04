Harvey-Pinard s’illustre dans une victoire facile du Rocket contre les Senators

BELLEVILLE, Ont. — Rafaël Harvey-Pinard a amassé un but et deux mentions d’aide, guidant le Rocket de Laval vers une victoire facile de 5-1 aux dépens des Senators de Belleville, lundi soir.

Harvey-Pinard a sonné la charge pour le Rocket en participant aux deux buts de Danick Martel, au deuxième engagement, avant de toucher la cible en désavantage numérique, en troisième période.

Nicolas Mattinen a inscrit un premier but en carrière dans la Ligue américaine de hockey et Kevin Roy a complété la marque pour le Rocket (35-23-5).

Joël Teasdale et Tory Dello ont tous les deux récolté deux assistances pour le club-école du Canadien de Montréal, qui occupe le deuxième échelon de la section Nord. Il s’agissait d’une quatrième victoire de suite pour la troupe de Laval.

Kevin Poulin a stoppé 20 lancers et il a poursuivi sa très bonne séquence devant la cage du Rocket. Le Québécois a remporté cinq de ses six dernières sorties et il a alloué plus de deux buts à une seule reprise au cours de ses sept dernières apparitions.

Cole Reinhardt a privé Poulin d’un blanchissage. Filip Gustavsson a cédé quatre fois en 28 tirs pour les Senators (33-27-4).

Les unités spéciales ont fait la différence lors de cet affrontement. Le Rocket a réussi un but en avantage numérique en deux tentatives alors que les Senators ont été blanchis en six supériorités numériques.