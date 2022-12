Harris et Embiid aident les 76ers à battre les Raptors 104-101 en prolongation

The Associated Press

PHILADELPHIE — Tobias Harris a réussi un tir de trois points en prolongation qui a donné les devants pour de bon aux 76ers de Philadelphie, qui ont battu les Raptors de Toronto 104-101, lundi soir.

Harris a propulsé les 76ers en avant alors qu’il restait 2:12 à écouler à la période supplémentaire. Il a conclu la rencontre avec 21 points et il a réussi cinq de ses sept tirs d’au-delà de l’arche.

Joel Embiid a amassé 28 points, 11 rebonds et quatre assistances pour les 76ers, qui ont signé une cinquième victoire consécutive. James Harden a ajouté 14 points.

La troupe de Philadelphie a gagné les cinq premiers matchs de son séjour de sept à domicile. Elle va se mesurer aux Pistons de Detroit, mercredi, et aux Clippers de Los Angeles, vendredi.

Les 76ers ont triomphé malgré une superbe performance de l’ailier étoile des Raptors Pascal Siakam, qui a récolté 38 points, 15 rebonds et six assistances en plus d’être efficace en défensive.

Les Raptors ont utilisé une séquence de 19-1, qui s’est amorcée tard au troisième quart, pour effacer l’avance de 14 points que les 76ers s’étaient donnée au début de la troisième période.

Siakam a fourni l’étincelle à la remontée des Torontois en inscrivant 10 des 19 points de sa troupe.

Il s’agit de la sixième défaite d’affilée des Raptors, qui présentent maintenant une fiche de 13-18. Ils n’ont réussi que 42 pour cent de leurs tirs du plancher et 11 de leurs 40 tentatives de trois points.

Après les 38 points de Siakam, aucun autre joueur des Raptors n’a obtenu plus de 13 points. Fred VanVleet n’a réussi que trois de ses 15 tirs du plancher, dont deux en 11 du périmètre.