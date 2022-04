Harold Varner III joue 63 et se hisse en tête au tournoi Heritage

Pete Iacobelli, The Associated Press

ÎLE DE HILTON-HEAD, S.C. — Harold Varner III a remis une carte de 63 (moins-8) et il a pris la tête du tournoi Heritage, samedi, pour continuer sa quête d’une première victoire sur le circuit de la PGA.

Varner n’a commis aucun boguey et il a réussi huit oiselets pour égaler la meilleure ronde de la semaine au club de golf de Harbour Town.

Varner montre un pointage cumulatif de moins-11 et il devra être aussi efficace, dimanche. Patrick Cantlay, le champion de la Coupe FedEx, Shane Lowry, le champion de l’Omnium britannique en 2019, et Erik van Rooyen partagent le deuxième rang, à moins-10.

Cantlay, qui menait après deux rondes, a joué 70. Lowry a signé une carte de 65 alors que van Rooyen a bouclé le parcours en 67 coups.

L’ancien champion de ce tournoi Matt Kuchar (67), Hudson Swafford (66), Sepp Straka (67) et Aaron Wise (68) suivent à égalité en cinquième position, à deux coups du meneur.

Varner a deux victoires internationales, alors qu’il a triomphé au Championnat australien de la PGA, en 2016, et au tournoi international d’Arabie saoudite, en février.

Les Canadiens Adam Svensson (67) et Corey Conners (68) ont grimpé jusqu’au 13e échelon, à moins-7. Leurs compatriotes Adam Hadwin (70) et Roger Sloan (72) ont fait le chemin inverse et pointent respectivement aux 30e et 56e positions.