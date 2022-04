Gushue demeure invaincu en six matchs au mondial de curling avec un gain de 11-7

LAS VEGAS — L’équipe canadienne du capitaine Brad Gushue est demeurée invaincue en six matchs au Championnat du monde du curling, mardi, grâce à une victoire de 11-7 aux dépens de l’Allemagne.

Les Canadiens accusaient un retard de 5-1 après trois manches face à l’équipe allemande de Sixten Totzek (3-3) lorsqu’ils ont ouvert la machine pour revenir de l’arrière et porter leur fiche immaculée à 6-0.

Les Allemands ont concédé le match à la fin du neuvième bout lors duquel le Canada a marqué trois points. Il s’agissait d’une troisième manche de trois points pour Équipe Gushue dans ce duel.

En vertu de sa fiche de 6-0, le Canada est bien installé au sommet du classement du tournoi à la ronde. Les six meilleures équipes seront qualifiées pour la ronde éliminatoire.

Les deux premières formations passent directement en demi-finale. Les quatre équipes suivantes doivent s’affronter pour obtenir les deux autres places disponibles. La ronde des médailles aura lieu dimanche.

Gushue ne cache pas que les conditions de glace difficiles dans le désert du Nevada ont mené à de drôles de pointages alors que chaque lancer de pierre est imprévisible.

Les conditions de la glace peuvent faire en sorte que même le plus expérimenté des joueurs commette des erreurs inattendues, ce qui mène à des manches à haut pointage et à de nombreux vols de points.

Contre l’Allemagne, le Canada a volé un point dès la première manche, mais en a ensuite accordé cinq pour se retrouver dans le pétrin à 5-1 après trois bouts.

Gushue a cependant répliqué avec trois points au quatrième pour se remettre dans le match, puis a pris le contrôle avec trois autres points au sixième.

«J’avais l’impression que même à 5-1, on était chanceux d’être seulement à 5-1, a commenté Gushue. Je savais que si on pouvait marquer deux points, on serait de retour dans le match. Heureusement, on a eu deux manches de trois.»

Le quatuor canadien formé de Gushue, Mark Nichols, Brett Gallant et Geoff Walker, établi à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, tente de décrocher un deuxième titre mondial après celui de 2017, remporté à Edmonton.

L’équipe s’était inclinée en finale devant la Suède de Niklas Edin en 2018.

Mercredi, le Canada de Gushue affrontera justement la Suède d’Edin en matinée avant de rencontrer la Finlande en soirée au Orleans Arena de Las Vegas.