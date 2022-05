Gurriel produit cinq points et les Blue Jays remportent un festival offensif

Greg Beacham, The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Lourdes Gurriel fils a dénoué l’impasse grâce à un double en huitième manche et les Blue Jays de Toronto ont remporté un festival offensif de 11-10 contre les Angels de Los Angeles, dimanche.

Gurriel a produit cinq points, ce qui constitue un sommet pour lui cette saison, et les Blue Jays ont complété leur premier balayage de quatre rencontres face aux Angels en 30 ans.

Raimel Tapia a ajouté trois points produits pour les Torontois alors que Bo Bichette a créé l’égalité grâce à une claque en solo en huitième manche. Après des problèmes au bâton en début de campagne, les Blue Jays ont maintenant marqué 35 points à leurs cinq derniers matchs.

«Ça fait du bien d’avoir du rythme et de jouer de la façon dont nous sommes capables, a indiqué Bichette. S’ils marquent, nous devons être prêts à répondre.»

Les Blue Jays ont gaspillé une avance de quatre points et les Angels ont laissé filer une avance de trois points lors de ce match au cours duquel 25 balles ont été placées en lieu sûr.

«Nous n’abandonnons pas, a souligné le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Le balayage représente beaucoup plus parce que les Angels jouent si bien. C’est une bonne équipe de l’autre côté.»

Shohei Ohtani a frappé deux circuits pendant la partie. Le premier, en solo, est survenu dès la manche initiale alors que le deuxième, bon pour deux points, a eu lieu en troisième. Le joueur le plus utile de l’Américaine en 2021 a réussi sept longues balles au mois de mai.

Taylor Ward a cogné un circuit de deux points et un double d’un point pour les Angels, qui ont encaissé un cinquième revers consécutif. Ils ont perdu neuf de leurs 12 dernières sorties en raison notamment des mauvaises performances de leurs lanceurs.

«Beaucoup de gars ont été très bons et soudainement, c’est plus difficile collectivement, a exprimé le gérant des Angels, Joe Maddon, à propos de sa relève. Je n’ai aucune réponse pour ça. Il y a eu beaucoup de soutien et de discussions. En ce moment, je ne sais pas à quoi m’attendre.»

La formation de Toronto a frappé 13 coups sûrs, dimanche, même si le puissant cogneur Vladimir Guerrero fils n’était pas partant. Guerrero, qui a le poignet gauche endolori, a reçu un but sur balles intentionnel en huitième manche, comme frappeur suppléant.

Max Stassi a donné les devants aux Angels en septième manche grâce à une longue balle aux dépens d’Adam Cimber (6-2). Il a produit trois points en quatre coups sûrs, mais l’équipe de Los Angeles a terminé son séjour à domicile avec un dossier de 3-6. Mike Trout a été blanchi en cinq apparitions au marbre pour une première fois cette saison.

Quelques instants après que Bichette eut créé l’égalité aux dépens de Ryan Tepera, les Blue Jays ont repris les devants à la suite du double de Gurriel face à Jose Quijada (0-1). Ce dernier n’avait pas lancé dans les Majeures depuis le 7 avril.

David Phelps a lancé en neuvième manche pour les Blue Jays et il a enregistré un premier sauvetage depuis 2019.

Jose Berrios a accordé six points en six coups sûrs, dont les deux circuits d’Ohtani, et il n’a obtenu que sept retraits pour les Blue Jays.

«C’est ce genre de journée que si tu es un lanceur, tu ne veux pas être au monticule, mais tu veux savoir quel sera le résultat final», a affirmé Berrios.

Patrick Sandoval a alloué cinq points mérités en trois manches de travail. Il s’agissait de son pire départ de l’année pour les Angels. Après avoir permis un double de deux points à Gurriel en deuxième manche, il a donné trois buts sur balles de suite en troisième pour offrir un autre point aux Blue Jays.