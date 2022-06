Guerrero donne la victoire aux Blue Jays avec un simple en 10e manche

TORONTO — Vladimir Guerrero a poussé Bo Bichette au marbre avec un simple en 10e, mercredi, permettant aux Blue Jays de Toronto de l’emporter 7-6 devant les Orioles de Baltimore.

Guerrero a cogné la balle solidement au champ gauche, contre Felix Bautista (2-2). Bichette était le coureur automatique, posté au deuxième but.

«Je m’attendais à recevoir un but sur balles, a dit Guerrero, à l’aide d’un interprète. Quand j’ai vu que non, je me suis dit, ‘ok, ce match-là est fini’.»

Auteur de quatre coups sûrs dont un circuit, Guerrero a aussi marqué trois fois. Il mène les siens avec 16 circuits cette saison.

Guerrero donnait la victoire à son club pour la première fois de sa carrière.

«Il a de beaux chiffres mais nous attendons à (encore mieux), à un rendement typique d’un joueur le plus utile. Ç’a été le cas (mercredi), a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo.

«C’est plaisant à voir. Nous savons tous que s’il se met en marche, il peut transporter l’équipe.»

Teoscar Hernandez a claqué un circuit de 461 pieds pour les Jays, qui menaient 5-0 après trois manches.

Matt Chapman a aussi fourni un coup de quatre buts pour Toronto.

Jose Berrios a donné trois points et trois coups sûrs en sept manches, retirant huit frappeurs au bâton. Il n’a pas accordé de but sur balles.

Berrios a retiré les 10 premiers frappeurs à l’affronter, avant d’atteindre Austin Hays.

Les Blue Jays (37-25) ont remporté 15 de leurs 20 derniers matches.

Anthony Cimber (7-2) a lancé en début de 10e manche.

Avec un coureur au troisième but et un retrait, il a disposé de Ryan McKenna sur élan, puis il a retiré Cedric Mullins sur une chandelle.

Ryan Mountcastle a cogné deux circuits et a produit trois points dans une cause perdante.

Adley Rutschman a également claqué une longue balle pour Baltimore.

Il récoltait son premier circuit dans le baseball majeur.

Les lanceurs partants jeudi seront Tyler Wells et Kevin Gausman.

Les Blue Jays vont conclure un séjour de sept matches à domicile en accueillant les Yankees de New York, de vendredi à dimanche.