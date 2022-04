Granlund récolte un but et une aide et les Predators résistent aux Blackhawks

NASHVILLE — Mikael Granlund a récolté un but et une assistance et les Predators de Nashville sont venus à bout des Blackhawks de Chicago par la marque de 4-3, samedi.

Eeli Tolvanen, Roman Josi et Matt Duchene ont aussi enfilé l’aiguille pour les Predators, qui ont gagné deux de leurs trois dernières sorties.

Filip Forsberg a obtenu deux mentions d’aide alors que Juuse Saros a repoussé 28 rondelles devant la cage des Predators, qui ont amorcé la journée au premier rang des deux équipes repêchées dans l’Association Ouest.

Patrick Kane a amassé un but et une aide tandis que Dominik Kubalik et Riley Stillman ont tous deux fait bouger les cordages à une occasion. Alex DeBrincat a préparé deux filets des visiteurs.

Kevin Lankinen a bloqué 30 lancers pour les Blackhawks, qui ont perdu neuf de leurs 10 derniers matchs.

En début de troisième période, Granlund a inscrit son 10e but de la campagne pour donner les devants 4-2 aux Predators. Ça s’est avéré le but vainqueur quand Stillman a réduit l’écart alors qu’il restait 5:29 à écouler.