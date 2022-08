Grâce à une superbe fin de ronde, Schauffele réduit l’avance de Scheffler à East Lake

Doug Ferguson, The Associated Press

ATLANTA — Scottie Scheffler joue exactement comme le golfeur numéro un au monde qu’il est, et il était sur le point de transformer le Championnat du circuit de la PGA en véritable déroute, vendredi. Jusqu’à ce que Xander Schauffele ne connaisse trois trous du tonnerre.

Schauffele a d’abord réussi des oiselets sur les 16e et 17e verts avant d’ajouter un aigle au 18e trou, une normale-5, grâce à un coup roulé d’une distance de cinq pieds.

Avec cette conclusion «oiselet-oiselet-aigle» — Scheffler a dû se contenter de normales sur ces trois mêmes trous — Schauffele a complété la deuxième ronde avec un score de 63, sept coups sous la normale, et est passé d’un déficit de six coups à un recul de deux coups.

Schauffele n’est pas du genre à trop s’emballer et après sa ronde, il a maintenu cette attitude.

«C’est bien d’être allé chercher des coups en fin de ronde ici, mais il s’agit d’une lutte pour la meilleure position (au classement) avant la ronde de dimanche. Il y a encore beaucoup de golf à jouer sur ce parcours.»

Scheffler n’était pas trop inquiet. Il l’est rarement.

«Je vais tout simplement me présenter sur le terrain, faire mon travail et essayer de jouer du bon golf», a commenté Scheffler, le champion de la plus récente édition du Tournoi des Maîtres.

«Bien sûr, Xander a déjà connu du succès ici, mais le fait de porter attention à ce que les autres gars font sur le parcours ne m’a jamais trop bien servi.»

Auteur d’un score de 66, Scheffler présentait un dossier de 19 coups sous la normale, au sommet du classement cumulatif. Schauffele suit à moins-17.

En vertu de son statut de première tête de série de la Coupe FedEx, Scheffler avait entamé le tournoi avec un score de 10 coups sous la normale. De son côté, Schauffele, quatrième tête de série, avait commencé la compétition à quatre coups de Scheffler.

Jon Rahm a également inscrit un score de 63, vendredi, et il a pu s’approcher du sommet avec sa fiche cumulative de moins-13. Il demeure à six coups du meneur.

Le champion en titre Patrick Cantlay (66) et Sungjae Im (65) accusent sept coups de retard.

Seul Canadien prenant part à la compétition, l’Ontarien Corey Conners se classe 26e avec un score cumulatif d’un coup sous la normale. Conners s’est ressaisi vendredi avec une carte de 66, après avoir joué 74 jeudi.