Golf: une rencontre entre joueurs dans l’optique d’une meilleure PGA

Doug Ferguson, The Associated Press

WILMINGTON, Del. — Tiger Woods s’est présenté à une réunion privée des meilleurs joueurs du PGA Tour vêtu d’un jean et d’une chemise à carreaux.

À entendre l’impact qu’il a eu, il aurait tout aussi bien pu porter un de ses fameux polos rouges du dimanche.

«Chaque fois que nous sommes tous réunis dans la même pièce, il y a un alpha et ce n’est pas moi», a dit Rory McIlroy, mercredi.

Le contenu de la réunion de mardi soir à l’hôtel Du Pont est un mystère, incluant le nombre de joueurs présents.

Le but était de s’unir, non seulement contre la menace d’une ligue rivale, financée par l’argent saoudien, mais aussi d’aborder des aspects vus comme moins plaisants du PGA Tour – et les moyens d’y remédier.

Le principal sujet : un avenir avec plus d’argent en bourses et une formule qui permet aux meilleurs joueurs de s’affronter plus souvent.

Les joueurs sont à tout le moins sortis de la rencontre avec une autre forme d’unité: la discrétion.

«Je serais assez mécontent si un des gars bavardait avec les médias de ce dont nous avons parlé, a déclaré Xander Schauffele.

«Ce serait vraiment mal vu, et ce gars-là ne serait probablement pas invité à nouveau à une réunion.»

La réunion était dans la foulée d’un rassemblement informel au J.P. McManus Pro-Am à Adare Manor en Irlande, lors de la semaine de l’Omnium d’Écosse. S’y trouvaient un groupe des meilleurs golfeurs, jeunes et moins jeunes, même certains ayant déjà signé avec LIV Golf.

C’était assez important pour que Woods, qui n’a joué que trois fois cette année (à cause de blessures à la jambe subies dans un accident de voiture, en février 2021) s’y rende en jet privé avec Rickie Fowler, qui ne s’est pas qualifié pour le championnat BMW.

«Ça montre comment ils ont le circuit à coeur, a dit McIlroy. Ils se soucient des joueurs qui arrivent et qui feront partie de la prochaine génération.»

«Qu’on le veuille ou non, ils ne peuvent plus vraiment axer le marketing sur Tiger Woods. Les dirigeants ont eu la tâche facile pendant 20 ans.

«Ils n’ont (plus) Tiger. Il y a beaucoup d’entre nous et nous sommes d’excellents joueurs, mais nous ne sommes pas Tiger Woods, a continué McIlroy. Nous entrons dans une nouvelle ère et il faut penser un peu différemment.»

Le début des éliminatoires lucratives de la FedEx Cup a été marqué par d’autres développements concernant LIV Golf.

Le Daily Telegraph a rapporté que le champion de l’Omnium britannique, Cameron Smith, se joindrait à LIV après la Coupe FedEx.

Aussi, un juge fédéral a rejeté une demande de trois joueurs de LIV qui voulaient prendre part aux éliminatoires de la PGA.

«Une chose qui est ressortie (de la réunion), c’est que tous les meilleurs joueurs de la PGA sont d’accord sur la voie à prendre, a dit McIlroy. Je trouve ça super.»

Et à quoi ressemblerait cette nouvelle avenue?

«Je ne pense pas qu’il soit approprié d’en parler en public en ce moment, a dit McIlroy. Ce sera aux joueurs et aux dirigeants du circuit d’élaborer la voie à suivre.»

Will Zalatoris était à la réunion, ayant fraîchement obtenu un premier titre de la PGA la semaine dernière. Il a ainsi atteint le sommet du classement de la Coupe FedEx et le neuvième rang mondial.

Il vient d’avoir 26 ans et ne fait partie du circuit que depuis deux ans, dont un seul en tant que membre à part entière.

Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a déjà annoncé une augmentation des prix en argent pour la saison prochaine, avec huit tournois offrant 15 M $ ou plus en bourses.

On planifie aussi des bourses plus importantes pour trois événements internationaux, en fin d’année, et un calendrier de janvier à août à partir de 2024.

LIV Golf offre 25 M $ au total à chaque tournoi. Ce circuit présentera cinq autres compétitions cette année, puis 14 en 2023.