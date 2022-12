Giroud, Mbappé en évidence dans un gain de 3-1 de la France face à la Pologne

The Associated Press

DOHA, Qatar — Journée de records pour l’équipe nationale de football de France, dimanche au Qatar. Et plus important encore, de victoire.

Menés par un doublé de Kylian Mbappé et un filet historique d’Olivier Giroud, la France a battu la Pologne 3-1 et mérité son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde de soccer.

Après un premier penalty qui avait été bloqué par le gardien Hugo Lloris, mais repris parce que le cerbère français avait quitté sa ligne de but trop rapidement, Robert Lewandowski a marqué l’unique filet de la Pologne, pendant la neuvième minute des arrêts de jeu de la deuxième demie. Ce fut la toute dernière action du match.

Samedi prochain, les Bleus affronteront l’Angleterre, qui a blanchi le Sénégal 3-0 dans l’autre match de huitièmes de finale présenté dimanche.

La France espère remporter un deuxième titre consécutif, un exploit qu’aucune nation n’a réussi depuis le Brésil lors des tournois de 1958 et 1962.

L’Italie est le seul autre pays à avoir réalisé pareil tour de force, en 1934 et 1938.

Mbappé surpasse Pelé

Mbappé a mis le match hors de portée des Polonais en touchant la cible pendant la 74e minute, puis de nouveau dès le début des arrêts de jeu de la deuxième demie. Il s’agissait de ses quatrième et cinquième buts depuis le début du tournoi.

«Le seul objectif pour moi est de gagner la Coupe du monde», a déclaré Mbappé.

«La seule chose à laquelle je rêve est ceci. Je suis venu ici pour gagner la Coupe du monde. Je ne suis pas venu ici pour gagner le Ballon d’or (meilleur joueur) ou le Soulier d’or (meilleur buteur). Si je les gagne, bien sûr que je serai heureux, mais ce n’est pas pourquoi je suis ici. Je suis ici pour gagner et je suis ici pour aider l’équipe nationale française.»

Après le match, Mbappé a mérité les louanges du sélectionneur français Didier Deschamps.

«Il peut changer un match en un instant. Il joue toujours avec tant de joie et nous voulons partager ces sourires avec lui. La France avait besoin d’un grand Kylian Mbappé ce soir et elle l’a eu.»

Les éloges sont aussi venus du sélectionneur polonais.

«Il nous a fait mal aujourd’hui, mais je l’encourage parce qu’il est une véritable étoile», a déclaré Czeslaw Michniewicz, via un interprète.

«Je parle de (Lionel) Messi, (Cristiano) Ronaldo, Lewandowski. Si quelqu’un doit prendre la relève, je pense que Mbappé sera le joueur appelé à devenir le meilleur pendant plusieurs années.»

Âgé de 23 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain compte maintenant neuf buts en carrière en Coupe du monde. Ce total fait de Mbappé le footballeur le plus prolifique avant l’âge de 24 ans dans toute l’histoire de la Coupe du monde, deux devant le légendaire brésilien Pelé.

En 1958, en Suède, alors qu’il n’avait que 17 ans, Pelé avait amassé six buts, tous marqués à partir de la ronde des quarts de finale. Quatre ans plus tard, au Chili, Pelé avait ajouté un septième but avant l’âge de 24 ans, lors du premier match de la phase de groupe, contre le Mexique.

Par ailleurs, en donnant les devants 1-0 aux champions en titre à la 44e minute de jeu, Giroud est devenu le buteur le plus prolifique en équipe de France.

Le but de Giroud, marqué à la suite d’une passe de Mbappé, lui a permis de toucher la cible pour la 52e fois avec la formation française et de doubler l’illustre Thierry Henry.

Giroud a réussi ce but contre le gardien Wojciech Szczesny, son ancien coéquipier à Arsenal, en Premier League d’Angleterre.

Âgé de 36 ans, Giroud a inscrit ce but à son 116e match tandis que Henry a eu besoin de 123 sélections pour atteindre son total de 51 buts en carrière.

«Je voulais vraiment marquer ce but (contre la Pologne). J’étais un peu soulagé après ce but», a affirmé Giroud.

«Nous pouvons tourner la page et passer à autre chose, parce que tellement de gens en parlaient. Maintenant c’est fait, c’est une bonne chose. Mais le plus important, c’est de marquer plus de buts pour aider l’équipe à atteindre notre objectif, qui est d’aller le plus loin possible.»

Lloris aussi

Enfin, en étant dépêché devant le filet français, Lloris a égalé le record de l’équipe de France pour le plus grand nombre de parties jouées.

Âgé de 35 ans, Lloris a disputé son 142e match en carrière, ce qui lui a permis de rejoindre Lilian Thuram, l’arrière droit qui a fait partie de l’édition championne de la Coupe du monde de 1998.

Lloris a lui-même contribué à un titre mondial pour la France, il y a quatre ans en Russie. Il était le capitaine de l’équipe.

Lloris a fait ses débuts avec Les Bleus en 2008.

Avec ses 123 matchs joués, Henry occupe le troisième rang dans l’histoire de la France.

Lloris a aussi égalé la marque pour le plus grand nombre de matchs joués en Coupe du monde avec la France, soit 17. À ce chapitre, il a rejoint Henry et l’ancien gardien Fabien Barthez.

