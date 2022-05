Giro: Hirt gagne une 1re étape en Grands Tours; Carapaz conserve le maillot rose

The Associated Press

APRICA, Italie — Le Tchèque Jan Hirt a remporté la difficile 16e étape du Tour d’Italie, sa première victoire d’étape en Grands Tours, tandis que Richard Carapaz a conservé le maillot rose de meneur du Giro, qui se conclura en hautes montagnes cette semaine.

Hirt avait peine à y croire quand il a franchi le fil d’arrivée au terme de l’étape de 202 kilomètres entre Salo et Aprica et qui comprenait l’une des plus difficiles ascensions du sport au Mortirolo.

L’étape comptait aussi sur deux autres cols catégorisés. En tout, plus de 5000 m d’ascension était au programme.

Hirt a lancé son attaque près du sommet du col de Santa Cristina. Bien qu’il ait failli perdre le contrôle dans une descente rendue dangereuse par la pluie tombée un peu plus tôt, le cycliste de 31 ans a pu rester sur son vélo et terminer 10 secondes devant Thymen Arensman.

Il y a eu une bagarre pour la troisième place et les dernières secondes de boni entre les favoris. Jai Hindley a finalement devancé Carapz et Mikel Landa. Le quatuor qui comprenait aussi Alejandro Valverde a franchi le fil 1:24 derrière Hirt.

Hindley, deuxième en 2020, a réduit l’écart avec Carapaz à trois secondes. Joao Almeida demeure au troisième rang du classement général, mais a perdu 14 secondes pour se retrouver à 44 secondes du meneur.

Landa occupe la quatrième place. Le double vainqueur du Giro Voncenze Nibali s’est hissé au cinquième rang après une attaque dans la descente du Passo Mortirolo. Bien qu’il ait été rattrapé par ses rivaux, la forme qu’il a affichée laisse croire qu’il réserve quelques surprises à son dernier Giro.

La 17e étape de mercredi a près de 4000 m d’ascension et sera longue de 168 km, entre Ponte di Legno et Lavarone. Le Tour d’Italie prendra fin dimanche, à Vérone.