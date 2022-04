Georgia Tech: Peyton Manning crée une bourse en hommage à Demaryius Thomas

The Associated Press

ATLANTA — Peyton Manning a mis en place une bourse en l’honneur de son ancien coéquipier Demaryius Thomas, à Georgia Tech.

Thomas est décédé en décembre dans sa maison en banlieue d’Atlanta, apparemment d’une crise médicale. Il avait 33 ans.

La Fondation PeyBack, organisation caritative créée par Manning et sa femme Ashley, a annoncé mercredi qu’elle financerait des bourses d’études au nom du receveur à son alma mater.

L’aide financière sera disponible pour les étudiants de première année du comté de Laurens, le coin du centre de la Georgie où Thomas est né et a grandi, ou des régions environnantes.

«Demaryius Thomas était un coéquipier incroyablement talentueux et altruiste, mais plus important encore, c’était une personne et un ami extraordinaire, a déclaré Manning dans un communiqué.

«Il me manque beaucoup à ma famille et à moi, et nous voulions honorer la mémoire de D.T..»

Thomas a joué à Georgia Tech de 2006 à 2009. Il a ensuite été un choix de première ronde des Broncos, pour qui il a joué de 2010 à 2017.

Après que l’équipe ait engagé Manning comme quart, Denver a atteint deux fois le Super Bowl, remportant le titre couronnant la saison 2015.

Thomas a terminé sa carrière avec 724 réceptions pour 9763 verges , incluant 63 touchés.

Il a également joué avec les Texans, les Patriots et les Jets avant de prendre sa retraite, après la saison 2019.

«Une partie importante de l’héritage de Demaryius a été la façon dont il a inspiré la prochaine génération à poursuivre ses rêves avec la même persévérance et la même détermination qui l’ont défini, a déclaré Manning.

«Grâce à cette bourse, Demaryius aura un impact durable sur de jeunes personnes méritantes de sa région, qui peuvent suivre ses traces et accomplir de grandes choses dans la vie.»