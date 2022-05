George Springer mène les Blue Jays avec deux circuits contre les Astros

TORONTO — Après que Bradley Zimmer eut réalisé un attrapé spectaculaire dans le champ centre pour les Blue Jays, George Springer a lancé en blague au gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, qu’il devrait devenir le frappeur désigné à temps plein.

Springer a assurément livré la marchandise comme frappeur désigné en claquant deux circuits solos et les Blue Jays de Toronto ont pris la mesure des Astros de Houston 2-1, samedi.

«Si c’est où il veut me faire jouer, je vais le faire, a noté Springer. Je ne vais pas me plaindre. Je m’en fous. Ça ne me dérange pas. Je suis ici pour l’équipe.»

Si ce que ça veut dire que je dois agir en tant que frappeur désigner, dans le champ droit ou dans le champ centre ou peu importe, je vais le faire.»

Montoyo a dit que le poste de Springer dans le champ centre n’est pas en danger, mais qu’il apprécie que le joueur vedette accepte de jouer, peu importe où il est demandé.

«Je suis content que ça ne le dérange pas de jouer comme frappeur désigné, car pour certains joueurs, c’est dur, a expliqué Montoyo. Il est confortable de le faire, donc c’est plaisant.»

José Berríos (2-0) a retiré cinq frappeurs sur des prises en cinq manches et deux tiers de travail. Il a accordé un point, sept coups sûrs et deux buts sur balles.

Le Canadien Romano a récolté son 10e sauvetage de la saison.

«Je prends mon rythme et deviens plus fort et plus confiant avec mes lancers, a affirmé Berríos. Aujourd’hui j’ai lancé de bonnes balles cassantes donc je veux bâtir là-dessus.»

Adam Cimber, Tim Mayza et Jordan Romano ont lancé les trois manches et tiers restants pour les Blue Jays (14-8).

Le circuit de Yordan Alvarez a permis aux Astros (11-10) de rester dans la rencontre.

Luis Garcia (1-1) a accordé deux points et cinq coups sûrs en six manches. Seth Martinez et Ryne Stanek sont venus en relève pour les Astros.

Springer a canonné son cinquième circuit de la saison à la première présence au bâton des Blue Jays. Il a envoyé le septième lancer de la soirée de Garcia au-dessus du mur dans le champ gauche.

Springer a réalisé l’exploit à nouveau en troisième manche pour doubler l’avance des siens.

Alvarez a réduit l’écart de moitié en quatrième manche. Il a enregistré son sixième circuit de la saison.

Kevin Gausman (1-1) obtiendra le départ pour le match entre Blue Jays et les Astros, dimanche matin. Il sera opposé à Framber Valdez (1-1).