George Springer frappe deux circuits et les Blue Jays ont le meilleur sur les Rays

Mark Didtler, The Associated Press

ST. PETERSBURG, Fla. — Le règne de deux ans des Rays de Tampa Bay en tant que champions de la section Est de l’Américaine est terminé.

George Springer a claqué deux longues balles et les Blue Jays de Toronto ont battu les Rays 7-1, dimanche, pour diviser les honneurs de leur série de quatre rencontres.

Les Yankees de New York détiennent une confortable avance au sommet de la section Est et la défaite des Rays les a éliminés de la course au titre.

Les Blue Jays (86-67) ont accentué à deux matchs leur avance sur les Rays (84-69) au premier rang des équipes repêchées de l’Américaine alors qu’il ne reste que neuf parties à disputer. Les Mariners de Seattle accusent deux matchs et demi de retard.

«Je crois que nous sommes là où nous devons être, a mentionné le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. Je pense que si nous participons aux séries, nous serons en bonne position.»

Les Blue Jays retourneront à domicile pour six matchs, contre les Yankees et les Red Sox de Boston, avant de disputer une série de trois parties contre les Orioles à Baltimore.

Les Rays vont conclure leur campagne avec un voyage de neuf matchs à l’étranger, contre les Guardians de Cleveland, les champions de la section Centrale, les Astros de Houston, les champions de la section Ouest, et les Red Sox.

«Nous sommes en contrôle de notre destinée, a dit le joueur d’avant-champ des Rays Taylor Walls. La défaite nous a fait un peu mal aujourd’hui, mais nous avons assez de matchs devant nous que si nous jouons assez bien, nous avons confiance que nous serons à l’endroit où nous voudrons être.»

Alejandro Kirk et Teoscar Hernández ont aussi cogné un circuit pour les Torontois, qui avaient alloué 20 points lors des deux défaites dans cette série. Ils ont ensuite limité les Rays à seulement deux points pour gagner les deux derniers duels.

«Nous avons montré que nous pouvons nous battre et que nous n’abandonnons pas, a insisté Springer. Nous avons perdu contre une très bonne équipe qui joue bien, mais d’avoir réussi à diviser les honneurs, c’est énorme.»

Ross Stripling (9-4) a permis un point et six coups sûrs en cinq manches de travail. Zach Pop, Adam Cimber, Trevor Richards et Yusei Kikuchi ont conjugué leurs efforts pour ne donner qu’un seul coup sûr aux Rays en plus de quatre manches au monticule.

Le lanceur étoile des Rays Shane McClanahan (12-7), qui avait quitté son dernier départ en cinquième manche en raison de raideurs au cou, a accordé quatre points et six coups sûrs en cinq manches.

McClanahan a indiqué qu’il était en santé, mais qu’il avait éprouvé des difficultés avec la maîtrise de ses lancers. Il s’agissait de son troisième départ depuis qu’il a passé 15 jours sur la liste des blessés en raison d’un problème à l’épaule gauche.

«Je me suis bien senti. Je n’avais simplement pas l’étoffe aujourd’hui, a observé McClanahan. Je dois mieux faire. C’est frustrant.»

Le gaucher présente une fiche de 2-4 et une moyenne de points mérités de 4,26 en neuf sorties depuis la pause du match des étoiles.

Springer a réussi un circuit de deux points en troisième manche et il a ajouté une claque en solo en cinquième, procurant une avance de 4-1 aux Blue Jays. Il a conclu la partie avec trois coups sûrs.

Kirk a cogné une longue balle en solo en deuxième manche et Hernández a porté la marque à 6-1 grâce à un circuit de deux points en huitième manche, aux dépens de Garrett Cleavinger.

Vladimir Guerrero fils a produit le dernier point des Blue Jays à la suite d’un simple, en neuvième manche.

Randy Arozarena a réussi un sacrifice en troisième manche pour permettre aux Rays d’inscrire leur seul point de l’affrontement.