Garland accepte une prolongation de contrat de 5 ans et 193 M $US des Cavaliers

Tom Withers, The Associated Press

CLEVELAND — Le garde étoile des Cavaliers de Cleveland Darius Garland a accepté une prolongation de contrat de cinq ans et 193 millions $US, a annoncé son agent Rich Paul à l’Associated Press samedi.

Il s’agit du contrat le plus lucratif jamais consenti par les Cavaliers.

Garland, le cinquième choix du repêchage de la NBA en 2019, est rapidement devenu l’un des meilleurs gardes de la NBA. La saison dernière, il a affiché une moyenne de 21,7 points et de 8,6 assistances en 68 matchs avec les Cavs, qui ont gagné 22 matchs de plus que la saison précédente.

Garland, qui est âgé de 22 ans, s’est amélioré d’un point de vue statistique chaque saison, et il est devenu l’un des leaders des Cavaliers, qui ont raté les séries éliminatoires de justesse la saison dernière.

La prolongation de contrat de Garland entrera en vigueur en 2023-24 et, pour l’instant, elle lui permettra d’empocher un peu plus de 33 millions $ pour la première année de l’entente — et 44 millions $ lors de la campagne 2027-28.