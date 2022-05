Gabriel Robert s’illustre et l’Océanic stoppe la série de 15 victoires des Sea Dogs

SAINT-JEAN, N.-B. — Le gardien recrue Gabriel Robert a stoppé 31 tirs et l’Océanic de Rimouski a causé une première surprise en défaisant les Sea Dogs de Saint-Jean 3-1, jeudi soir.

Largement favoris dans cette série, les Sea Dogs ont terminé la campagne avec 15 victoires de suite, mais ils se sont butés à Robert, qui n’a rien donné après avoir cédé sur un tir qu’il aurait aimé revoir.

L’Océanic a pris les devants 1-0 dans cette série de premier tour de la LHJMQ. Le deuxième duel aura lieu vendredi soir, au TD Station à Saint-Jean.

Les Sea Dogs, qui seront les hôtes du tournoi de la Coupe Memorial, en juin, ont ouvert le pointage à 5:29 du premier engagement. Bezeau a décoché un tir d’un angle restreint et Robert n’a pas réussi à bien appuyer son patin gauche contre le poteau.

Robert s’est toutefois ressaisi et ses coéquipiers se sont également réveillés en attaque. Louis Robin a créé l’égalité en début de deuxième période et Julien Béland a inscrit l’éventuel but de la victoire alors qu’il restait moins de sept minutes à écouler au match.

Xavier Cormier a complété le pointage dans un filet désert. Il s’agissait d’un premier but en carrière en séries pour Robin, Béland et Cormier.

Thomas Couture a reçu la confiance de l’entraîneur-chef Gordie Dwyer et il a alloué deux buts en 25 lancers devant la cage des Sea Dogs.

Saguenéens 1 – Remparts 6 (Québec mène 1-0)

Olivier Coulombe a obtenu un but et deux aides et les Remparts de Québec ont dominé les Saguenéens de Chicoutimi 6-1.

Les Remparts ont terminé au sommet du classement général de la LHJMQ et ils n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs 10 derniers matchs.

Drakkar 0 – Phoenix 7 (Sherbrooke mène 1-0)

Xavier Parent a amassé cinq points et le Phoenix de Sherbrooke a écrasé le Drakkar de Baie-Comeau 7-0.

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy, le meilleur pointeur du circuit Courteau cette saison, a inscrit deux buts et il a participé à deux filets des siens.

Wildcats 2 – Islanders 7 (Charlottetown mène 1-0)

Patrick Guay a récolté un but et trois mentions d’assistance, guidant les Islanders de Charlottetown vers une victoire facile de 7-2 aux dépens des Wildcats de Moncton.

Guay a été l’un des cinq marqueurs de 50 buts cette saison et un des sept joueurs à avoir obtenu 100 points.

Mooseheads 6 – Titan 3 (Halifax mène 1-0)

Jordan Dumais a marqué deux buts et les Mooseheads de Halifax ont vaincu le Titan d’Acadie-Bathurst 6-3.

Les choses vont bien pour les Mooseheads par les temps qui courent. Ils ont remporté leurs huit dernières sorties, dont sept pour conclure la campagne.

Huskies 1 – Cataractes 6 (Shawinigan mène 1-0)

Xavier Bourgault a enregistré un tour du chapeau et les Cataractes de Shawinigan ont aisément battu les Huskies de Rouyn-Noranda 6-1.

Bourgault, un choix de première ronde des Oilers d’Edmonton au repêchage de la LNH de 2021, a inscrit ses trois premiers buts en carrière en séries, à sa quatrième saison.

Armada 1 – Voltigeurs 2 (Drummondville mène 1-0)

Gabriel Jackson a dénoué l’impasse en troisième période et les Voltigeurs de Drummondville ont triomphé 2-1 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Les Voltigeurs ont mis fin à une séquence de sept revers et ils ont freiné à deux la série de victoires de l’Armada.

Foreurs 2 – Olympiques 1 (Prol.) (Val-d’Or mène 1-0)

Jérémy Michel a joué les héros en prolongation et les Foreurs de Val-d’Or ont surpris les Olympiques de Gatineau 2-1.

Michel, qui avait raté une occasion en échappée quelques minutes plus tôt, a profité d’un avantage numérique pour déjouer Rémi Poirier.