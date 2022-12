Fred McGriff est intronisé au Temple de la renommée du Baseball majeur

Jay Cohen, The Associated Press

SAN DIEGO — L’ancien frappeur de puissance Fred McGriff a été intronisé au Temple de la renommée du Baseball majeur, dimanche.

Barry Bonds, Roger Clemens et Curt Schilling n’ont toutefois pas reçu le même honneur par le comité.

Il s’agissait de la première fois que les carrières de Bonds, Clemens et Schilling étaient scrutées par le comité du Temple de la renommée depuis leur 10e et dernière apparition sur le scrutin de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA).

Bonds et Clemens ont été accusés d’avoir utilisé des stéroïdes tandis que Schilling a perdu du soutien quand il a partagé des remarques haineuses à l’endroit des musulmans, des personnes transgenres, des journalistes et autres.

McGriff a terminé sa carrière de 19 saisons dans les Majeures avec une moyenne au bâton de ,284, 493 circuits et 1550 points produits. Le joueur de premier but a été sélectionné cinq fois au match des étoiles et il a remporté la Série mondiale avec les Braves d’Atlanta, en 1995.

Âgé de 59 ans, McGriff a reçu un appui unanime des 16 membres du comité de l’ère contemporaine du baseball, composé de membres du Temple de la renommée, de dirigeants et de chroniqueurs.

McGriff a reçu 169 votes (39,8 pour cent) à sa dernière année sur le scrutin de la BBWAA, en 2019. Il sera maintenant intronisé à Cooperstown le 23 juillet, avec quiconque sera choisi par le scrutin de la BBWAA, le 24 janvier.

Le comité de l’ère contemporaine du baseball examine les candidatures des joueurs qui ont principalement joué dans les années 80 et les suivantes. Un joueur a besoin d’obtenir 75 pour cent des votes.

Don Mattingly était le joueur le plus près des 75 pour cent, obtenant 50 pour cent des votes. Schilling a amassé sept votes.

Bonds, Clemens et Schilling sont arrivés à court en janvier, lors de leur dernière tentative auprès de la BBWAA. Bonds a reçu 66 pour cent des votes, Clemens a reçu 65,2 pour cent et Schilling a obtenu 58,6 pour cent.