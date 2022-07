François Gauthier-Drapeau termine 5e en Hongrie ; Catherine Beauchemin-Pinard 7e

BUDAPEST, Hongrie — Le judoka québécois François Gauthier-Drapeau est passé bien près de mettre la main sur la médaille de bronze lors du Grand Chelem de Hongrie, samedi, mais s’est incliné devant Nugzari Tatalashvili en fin de combat.

L’athlète d’Alma s’était taillé une place dans une des deux finales pour le bronze du tableau des moins de 81 kg, mais a été vaincu par waza-ari pour conclure au cinquième rang.

«C’est un peu crève-coeur, a noté Gauthier-Drapeau. J’ai fait un bon combat, mais je n’ai pas réussi à gagner.

«C’est un peu décevant. Il y a quand même quelques éléments de ma journée d’aujourd’hui dont je suis fier, alors il y a quand même du positif là-dedans. […] Mon entraîneur (Antoine Valois-Fortier) m’a dit que je me suis bien battu pendant 3 minutes 50 secondes et c’est un 10 secondes où je me suis fait marquer un point qui a été assez pour me coûter la victoire.»

Tatalashvili s’est inscrit au pointage après environ 90 secondes lorsqu’il a renversé le Québécois. Après une pause forcée de plusieurs minutes afin que Tatalashvili puisse être soigné à un doigt, le Canadien a été incapable d’inscrire un point dans la dernière minute et a dû se contenter du cinquième échelon.

Gauthier-Drapeau a d’abord été défait par le Brésilien et éventuel médaillé d’or de la catégorie, Guilherme Schmidt, en quart de finale. Il est passé par le repêchage pour accéder au combat pour le bronze.

Le Québécois a déjà remporté deux médailles de bronze en tournoi de Grand Chelem depuis le début de sa carrière et il sait que son exclusion du podium n’est pas en échec pour autant.

«Ça reste quand même un bon résultat et c’était mon premier tournoi de la sélection olympique, alors une cinquième place me donne des points. Je suis donc quand même content», a-t-il admis.

Journée en dents de scie pour Catherine Beauchemin-Pinard

Du côté des femmes, la Longueuilloise Catherine Beauchemin-Pinard (-63 kg) a terminé la compétition avec une fiche d’une victoire et deux défaites, terminant au septième rang.

La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo a vu sa journée se conclure en ronde du repêchage à la suite de son revers en prolongation contre la Cubaine Maylin Del Toro Carvajal.

Beauchemin-Pinard a bien entamé le tournoi en défaisant la Mongole Gankhaich Bold, mais elle a plié l’échine devant la Polonaise Angelika Szymanska en prolongation avant d’être vaincue par Del Toro Carvajal.

La veille, l’Ontarienne Jessica Klimkait a remporté la médaille de bronze dans le tableau des moins de 57 kg.

Aucun Canadien ne sera en action sur les tatamis dimanche et l’équipe nationale mettra le cap sur Zagreb afin de prendre part à une étape du Grand Prix.