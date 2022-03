Forsberg obtient un but et une aide pour aider les Predators à vaincre les Leafs 6-3

Jim Diamond, The Associated Press

Jim Diamond, The Associated Press

NASHVILLE — Eeli Tolvanen, Filip Forsberg et Matt Duchene ont tous récolté un but et une aide pour permettre aux Predators de Nashville de vaincre les Maple Leafs de Toronto 6-3, samedi soir.

Tanner Jeannot, Mattias Ekholm et Yakov Trenin ont aussi touché la cible pour les locaux, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Juuse Saros a repoussé 38 tirs, Roman Josi a fourni trois aides et Colton Sissons deux.

Dans le camp des Maple Leafs, Mitch Marner a marqué deux fois et obtenu une mention d’aide alors qu’Auston Matthews a ajouté un but et une aide. Devant le filet, Erik Kallgren a bloqué 28 lancers dans la défaite. Il avait remporté ses deux précédents départs.

Le but de Forsberg à 12:11 de la troisième période était son 33e de la saison et son 211e en carrière, un nouveau record d’équipe chez les Preds.

Jeannot a ouvert le bal à mi-chemin en première période, puis Tolvanen a fait 2-0 en début de deuxième.

Marner a réduit l’écart à 8:04 en deuxième, mais ce fut de courte durée puisque Ekholm en a remis pour les Predators moins de trois minutes plus tard.

En troisième, Matthews a tenté de ramener les Leafs dans le match, mais Forsberg et Duchene ont répliqué. Le 33e but de la saison de Duchene constitue un nouveau sommet pour lui en carrière.