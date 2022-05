Formule Un: Sergio Perez remporte un Grand Prix chaotique à Monaco

Jerome Pugmire, The Associated Press

Jerome Pugmire, The Associated Press

MONACO — Sergio Perez a remporté un Grand Prix de Monaco terni par la pluie, dimanche, une semaine après que les directives de Red Bull l’aient privé d’une victoire potentielle.

Perez a obtenu un troisième gain en carrière à la suite d’une stratégie discutable de Ferrari à l’endroit du Monégasque Charles Leclerc, qui avait la pole.

Leclerc a pu conclure l’épreuve (pour la première fois en quatre occasions), mais il a dû se contenter de la quatrième place.

Champion du monde en titre, Max Verstappen a pu augmenter son avance au classement général, via une troisième place.

Carlos Sainz a terminé deuxième avec sa Ferrari.

Verstappen de Red Bull devance Leclerc par neuf points au classement général.

Ferrari a toutefois déposé un protêt, à la fois pour la victoire de Perez et la troisième place de Verstappen. L’écurie prétendait que les Red Bull n’étaient pas restées du côté droit de la ligne jaune lors des rentrées en piste, après les visites aux puits. Les commissaires de course de la FIA ont toutefois rejeté le protêt, quelques heures plus tard.

Leclerc a signé deux victoires en 2022. Verstappen et Perez en totalisent cinq; à chacune des sept courses, la victoire est allée à Red Bull ou Ferrari.

La prochaine course sera présentée en Azerbaïdjan, le 12 juin; le week-end suivant ce sera le Grand Prix du Canada, au circuit Gilles-Villeneuve.

La semaine dernière, Red Bull a ordonné à Perez de céder le premier rang à Verstappen en Espagne; Perez avait eu des ennuis de moteur.

«Vous rêvez de triompher (ici) et au-delà d’une course chez soi, il n’y a pas de meilleur endroit où gagner», a dit Perez, après avoir brandi le drapeau mexicain.

Perez portait un casque de Pedro Rodriguez. Vainqueur de deux courses en F1, le pilote mexicain est décédé en 1971.

«C’est un grand jour pour moi et mon pays, a dit Perez. Je suis sûr que Pedro me regardait. J’espère qu’il aurait été très fier.»

«Sergio a été sensationnel, a ajouté le chef d’équipe de Red Bull, Christian Horner. Ce n’est vraiment pas évident avec des conditions comme ça, mais nous avons fait les bons choix.»

Le pacte de Perez arrive à échéance, et les deux parties ont convenu d’en discuter plus longuement durant l’été.

Détenteur de la pole, Leclerc menait au 22e tour quand son équipe l’a rendu furieux en lui disant de rentrer pour un deuxième changement de pneus – en même temps que Sainz.

Son ingénieur s’est rendu compte de l’erreur et lui a crié de rester en piste, mais trop tard. Leclerc est retourné en piste en quatrième place.

«Qu’est-ce que vous êtes en train de faire?», a lancé le pilote.

Il n’était pas plus heureux après la course.

«Il n’y a pas de mots. Ça ne se fait pas», a-t-il mentionné.

Chef d’équipe de Ferrari, Mattia Binotto a admis la bourde.

«Je sais qu’il n’est pas content et c’est normal, a dit Binotto. Quand vous êtes premier et ensuite quatrième, c’est clair qu’il y a eu un problème.

«Nous n’aurions pas dû lui dire de rentrer. Nous allons évaluer ce qui est arrivé.»

Leclerc a aussi obtenu la pole l’an dernier, mais il n’a pas pu démarrer la course, une collision en qualifications ayant endommagé sa boîte de vitesses.

En 2018 et 2019, Leclerc avait dû se retirer après des collisions pendant la course.

De fortes pluies ont retardé le signal du départ de 70 minutes.

Il y a eu un drapeau rouge au 30e tour après qu’ un lourd impact ait sectionné la voiture Haas de Mick Schumacher, lui-même indemne.

George Russell de Mercedes a terminé cinquième, devant la McLaren’ de Lando Norris et la Alpine de Fernando Alonso.

Lewis Hamilton de Mercedes a fini huitième, son rang au départ. C’était une huitième course sans victoire pour celui qui compte sept titres de la F1.

Le Québécois Lance Stroll s’est classé 14e avec Aston Martin, lui qui partait 18e.