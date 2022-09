Formule 1: Piastri apporte des précisions au sujet de son transfert chez McLaren

Jerome Pugmire, The Associated Press

Le pilote automobile Oscar Piastri assure que son transfert chez McLaren avait été décidé «bien avant» la décision de Fernando Alonso de quitter Alpine et libérer ce siège en vue de la prochaine saison de Formule 1.

À compter de 2023, Piastri sera l’un des deux pilotes de McLaren, en vertu d’une entente à long terme qui a été entérinée par le Conseil de reconnaissance des contrats de la F1, vendredi.

Alpine était en conflit avec Piastri, pilote de réserve de l’équipe, après qu’il eut déclaré qu’il ne voulait pas d’une promotion chez Alpine pour remplacer Alonso.

Ce dernier avait annoncé le 1er août, soit au lendemain du Grand Prix de Hongrie, qu’il ne sera pas de retour avec Alpine en 2023. Alonso se joindra au Québécois Lance Stroll chez Aston Martin et remplacera Sebastian Vettel, qui prendra sa retraite.

Otmar Szafnauer, propriétaire principal d’Alpine, a déclaré que Piastri était dans le simulateur lorsqu’on lui a annoncé qu’il remplacerait Alonso, et que Piastri a souri et était reconnaissant.

Parce qu’il voulait garder l’Australien de 21 ans, l’affaire a été portée devant le Conseil de reconnaissance des contrats de la F1. Le tribunal a décidé que McLaren avait un contrat existant le 4 juillet.

«Ma décision a été prise bien avant (le départ d’Alonso), ce qui a rendu l’annonce d’Alpine probablement encore plus déroutante et bouleversante car nous avions dit à l’équipe que je n’allais pas continuer», a affirmé Piastri dans une entrevue publiée samedi sur le site internet de la Formule 1.

«L’annonce (par Alpine) était fausse et cela m’a également privé de l’opportunité de dire au revoir correctement à tout le monde à Enstone. Je faisais partie de l’équipe depuis un peu plus de deux ans et demi maintenant, et pour le reste de l’équipe, découvrir que je partais de cette manière était très bouleversant.»