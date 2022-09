Flushing Meadows: Shapovalov accède au troisième tour en battant Baena en quatre sets

NEW YORK — Le Canadien Denis Shapovalov a atteint le troisième tour des Internationaux des États-Unis, jeudi, l’emportant 6-4, 4-6, 6-3 et 6-2 face à Roberto Carballes Baena, de l’Espagne.

L’Ontarien a eu l’avantage 5-2 pour les bris, en plus de dominer 11-1 pour les as.

Baena occupe le 80e rang à l’ATP.

Tête de série numéro 19, Shapovalov a aussi fait la loi pour les coups gagnants, 54-16. Cela a compensé pour ses 49 fautes directes et ses 13 doubles fautes.

Au tour suivant, il aura devant lui le Russe Andrey Rublev, neuvième tête de série.

Les deux hommes ont divisé les honneur de quatre matches, de 2017 à 2020.

Shapovalov a affiché sa meilleure tenue à New York en 2020, atteignant alors les quarts de finale.

En double féminin, Leylah Fernandez et Daria Saville ont eu raison des deuxièmes têtes de série Coco Gauff et Jessica Pegula, 3-6, 7-5 et 7-6 (5).

Au deuxième tour, la paire canado-australienne sera confrontée à Dalma Galfi et Bernarda Pera.