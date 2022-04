Fleury demeure invaincu avec le Wild dans un gain de 3-1 sur les Hurricanes

Bob Sutton, The Associated Press

RALEIGH, N.C. — Marc-André Fleury a réalisé 37 arrêts pour remporter une autre victoire dans l’uniforme du Wild du Minnesota, samedi soir. Cette fois, il a signé un gain de 3-1 aux dépens des Hurricanes de la Caroline.

Mats Zuccarello et Kirill Kaprizov ont chacun récolté un but et une aide pour le Wild, qui a remporté une huitième victoire en neuf parties. La formation du Minnesota a récolté un point au classement dans chacun de ses neuf derniers matchs. Dmitry Kulikov a aussi touché la cible.

Depuis la transaction qui l’a fait passer des Blackhawks de Chicago au Wild, Fleury présente une fiche de 3-0-0 avec 92 arrêts sur 96 lancers.

Fleury semblait même en bonne voie de réussir un premier jeu blanc avec sa nouvelle équipe quand Teuvo Teravainen l’a battu avec 6:19 à faire au match.

Kaprizov a établi un nouveau record d’équipe avec 85 points cette saison. Avant le match, il était à égalité avec Marian Gaborik qui détenait le précédent record depuis la saison 2007-2008.

Avec ce revers, les Hurricanes ont vu leur séquence de six matchs avec un point au classement prendre fin. Frederik Andersen a stoppé 16 tirs dans la défaite.