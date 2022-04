Flames de Calgary: Johnny Gaudreau a atteint un autre niveau cette saison

Johnny Gaudreau a réussi un but de toute beauté en établissant un record personnel avec un 37e filet la semaine dernière, à Chicago.

Après avoir parcouru essentiellement toute la zone adverse avec la rondelle, en faisant un grand cercle, il a marqué à l’aide d’un tir voilé, dans le haut du filet.

L’ailier des Flames a toujours eu du talent, de sa jeunesse au New Jersey à ses débuts dans la LNH. Il a toutefois atteint un autre niveau cette saison.

«Il est certainement plus constant, a déclaré l’entraîneur Darryl Sutter. Et aussi, à sa manière, plus exigeant envers ses coéquipiers.»

Complétant un trio dangereux avec Elias Lindholm et Matthew Tkachuk, Gaudreau a établi un record en carrière de 74 passes et 113 points, menant les siens dans ces catégories.

Il en est à cinq buts et 12 points au cours d’une séquence de six matchs avec au moins un point à l’approche d’une visite au Minnesota, jeudi.

Âgé de 28 ans, Gaudreau domine la ligue avec un différentiel de plus-63 et 88 points à forces égales, pour les champions de la section Pacifique.

Il s’agit du meilleur différentiel depuis le plus 69 de Wayne Gretzky en 1986-87, selon Sportradar.

Gaudreau a aussi le plus de points à forces égales en une seule saison depuis les 95 de Jaromir Jagr, en 1995-96.

«Il est fabuleux. Il joue de la bonne façon. a dit l’attaquant des Flames Dillon Dube. Il travaille très fort en repli. Il est partout sur la glace.»

Remarquable à Boston College, Gaudreau a remporté le trophée Hobey Baker en 2014, en tant que meilleur joueur de hockey de la NCAA. Il a ensuite signé avec Calgary.

Athlète de 5 pieds 9 pouces et 165 livres, Gaudreau a inscrit 24 buts et 64 points à sa première saison complète avec Calgary (2014-15), devenant joueur étoile pour une première fois (il compte maintenant six nominations du genre).

Gaudreau a déjà épaté, notamment via 36 buts et 99 points, en 2018-19, mais son jeu semble meilleur que jamais. Et cela à un bon moment, vu qu’il pourrait accéder à l’autonomie en juillet.

«Nous voulons qu’il revienne, a dit le d.g. Brad Treliving lors de Hockey Night in Canada, plus tôt ce mois-ci.

«Nous allons déplacer des montagnes et faire tout notre possible pour garder Johnny avec nous.»

Lindholm et Tkachuk sont à égalité en tête de l’équipe avec 41 buts chacun.

«Nous aimons jouer ensemble, a dit Gaudreau. Nous sommes vraiment à l’aise. J’ai beaucoup de plaisir à jouer avec ces deux-là cette année.»

– Par Jay Cohen, Associated Press