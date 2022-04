Fernandez et Andreescu passent au 2e tour de l’Omnium de Madrid

MADRID — Les Canadiennes Leylah Annie Fernandez et Bianca Andreescu ont toutes deux atteint le deuxième tour de l’Omnium de Madrid.

La Québécoise Fernandez a d’abord disposé de l’Allemande Andrea Petkovic 6-1, 1-6 et 6-4, avant qu’Andreescu ne triomphe de l’Américaine Alison Riske 6-4, 3-6, 6-0.

Fernandez, la 17e tête de série du tournoi, a scellé l’issue de la rencontre présentée sur la terre battue espagnole en une heure et 59 minutes. Il s’agissait du premier entre les deux joueuses en carrière.

La Lavalloise âgée de 19 ans affrontera au prochain tour la Suissesse Jil Teichmann, 35e raquette mondiale. Teichmann a remporté le seul duel entre les deux joueuses en carrière, survenu à la Fed Cup en juin 2020.

Comme l’indique le pointage, la finaliste des Internationaux des États-Unis en 2021 a offert une performance plutôt inégale.

Elle a entamé le match sur les chapeaux de roue, avant de connaître une baisse de régime en deuxième manche. Fernandez s’est ressaisie en troisième manche pour obtenir son billet pour le tour suivant.

La représentante de l’unifolié a réussi deux as et commis trois doubles fautes contre la joueuse âgée de 34 ans. Elle a aussi été plus opportuniste que Petkovic, convertissant quatre de ses 10 balles de bris à ses dépens.

L’Allemande, 64e joueuse au monde, a converti trois de ses sept balles de bris contre Fernandez.

L’Ontarienne Andreescu a aussi mis près de deux heures à se défaire de son adversaire. Andreescu, qui est maintenant 111e au monde, et Riske, 42e, ont toutes deux éprouvé des ennuis au service, mais la Canadienne a été la plus opportuniste, convertissant six des 11 balles de bris que lui a offertes son adversaire.

Riske n’a profité que de trois des huit balles de bris consenties par Andreescu.

Éliminée en huitièmes de finale du tournoi de Stuttgart la semaine dernière, Andreescu affrontera l’Américaine classée sixième Danielle Collins au deuxième tour.

Collins a d’ailleurs mis la table pour ce duel contre Andreescu en disposant de Monica Puig 7-5, 6-0.

Puig, la médaillée d’or des Jeux olympiques de Rio en 2016, est de retour à la compétition après avoir été opérée à une épaule et à un biceps. La Portoricaine âgée de 28 ans n’a disputé que quatre matchs depuis sa première intervention chirurgicale majeure, en 2019.

Par ailleurs, l’Américaine Jessica Pegula, 12e tête de série du tournoi, a évincé l’Italienne Camila Giorgi 7-5, 2-6, 7-5. Madison Keys a plié l’échine 7-6 (8), 3-6, 4-6 contre la quatrième tête de série, la Grecque Maria Sakkari.

De plus, la septième tête de série, Garbine Muguruza, l’une des favorites de la foule dans la capitale espagnole, s’est inclinée 7-5, 6-2 devant Ajla Tomljanovic, tandis que Marta Kostyuk a battu Clara Tauson 6-3, 6-2.

La favorite, Iga Swiatek, s’est retirée du tournoi mercredi en raison d’une contusion à un bras.

Le premier tour du tableau principal masculin se mettra en branle la semaine prochaine. Parmi les joueurs qui y figurent se trouvent l’Espagnol Rafael Nadal et le no 1 mondial Novak Djokovic.