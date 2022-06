Félix Auger-Aliassime s’impose difficilement à son premier match à Halle

HALLE, Allemagne — Félix Auger-Aliassime ne l’a pas eu facile à son premier match au tournoi sur gazon de Halle, mais il a néanmoins trouvé le moyen de l’emporter.

Auger-Aliassime, quatrième tête de série, a eu besoin de deux heures 12 minutes pour venir à bout de l’Américain Marcos Giron 6-3, 5-7, 6-3.

Après avoir dominé la première manche grâce à deux bris, Auger-Aliassime en a arraché un peu plus au deuxième set. Il a notamment cédé trois bris à son adversaire, très solide sur ses retours de service.

«J’ai juste perdu un peu ma concentration, a expliqué Auger-Aliassime lors de son entrevue sur le court après le match. Je pense qu’il a repris confiance à la deuxième manche, il a commencé à frapper de bons coups et à beaucoup mieux servir. Les choses sont devenues un peu délicates et difficiles pour moi. À la fin, c’est génial d’avoir pu trouver un moyen de gagner.»

Le Québécois de 21 ans a pris l’ascendant à la troisième manche quand il a brisé Giron au sixième jeu pour prendre les devants 4-2. Il a complété son match avec 11 as et cinq doubles fautes et il a aussi totalisé 23 fautes directes — contre 28 pour Giron.

«J’ai eu des pensées assez négatives à la fin du deuxième set, a-t-il avoué. Pour être honnête, je ne perds généralement pas ce type de sets, surtout quand j’obtiens deux bris. Ce n’est pas quelque chose d’habituel pour moi, surtout sur cette surface. Je devais changer d’attitude et me dire, OK, il y a un troisième set à jouer, je n’ai pas encore perdu et je suis toujours sur le terrain, alors essayons de penser positif.»

Les deux précédentes confrontations entre les deux joueurs s’étaient terminées par des victoires de 6-3, 6-2 en faveur du Québécois, dont la première avait eu lieu à Halle en quarts de finale, l’an dernier.

Auger-Aliassime a atteint les demi-finales à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, la semaine dernière et sa victoire contre Giron lui permet d’améliorer son palmarès en carrière sur gazon à 21-7.

Au prochain tour, Auger-Aliassime affrontera un autre Américain, Mackenzie McDonald, vainqueur du Suisse Marc-Andrea Huesler.

Par ailleurs, à Berlin, la Canadienne Bianca Andreescu et sa partenaire Sabine Lisicki, de l’Allemagne, ont atteint les quarts de finale du double féminin grâce à une victoire en deux manches, 7-5, 6-4, contre les Chinoises Yi-Fan Xu et Zhaoxuan Yang.