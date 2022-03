Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov éliminés au second tour à Miami

MIAMI — Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont tous deux subi l’élimination au second tour de l’Omnium de tennis de Miami, samedi.

Le Québécois a baissé pavillon en deux manches de 6-4 et 6-2 contre le Serbe Miomir Kecmanovic. Le 48e joueur mondial n’a eu besoin que de une heure 27 minutes pour disposer de son adversaire classé 9e.

Auger-Aliassime a connu des difficultés à créer du rythme avec son service. Il a remporté seulement 53% (31/58) des échanges lorsqu’il bénéficiait du service comparativement à 73% (43/59) pour son rival.

Le Montréalais a notamment été victime de quatre doubles fautes, contrairement à une seule du côté de son adversaire.

Auger-Aliassime, 7e tête de série, a subi un deuxième revers en autant d’affrontement contre Kecmanovic. Le Serbe avait remporté le seul autre affrontement, survenu en 2019 à l’Omnium de Cincinnati.

En huitièmes de finale, le Serbe affrontera le gagnant du duel entre l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas et l’Américain Sebastian Korda.

En début de soirée, l’Ontarien Denis Shapovalov a subi le même sort que son compatriote en s’inclinant en deux manches de 6-3 et 6-4 devant le Sud-Africain Lloyd Harris. Le duel a été encore plus expéditif que celui d’Auger-Aliassime en ne nécessitant qu’une heure et 19 minutes.

Shapovalov a connu des ennuis au service en commettant six doubles fautes. Harris a brisé son service trois fois en première manche, puis à deux autres reprises au deuxième set.

La seule autre représente de l’unifolié qui a foulé le terrain à Miami samedi est l’Ottavienne Gabriela Dabrowski.

Elle et sa partenaire mexicaine, Giuliana Olmos, ont défait la paire composée de l’Américaine Sabrina Santamaria et la Russe Lidziya Marozava en deux manches de 6-1, 6-3.

Le tandem, classé sixième tête de série, poursuivra sa route en huitièmes de finale contre l’Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva.