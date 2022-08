Félix Auger-Aliassime domine Cameron Norrie et accède aux quarts de finale à Montréal

MONTRÉAL — Le Québécois Félix Auger-Aliassime a dû puiser dans ses ressources lors de son premier match à l’Omnium Banque Nationale, mais il semble avoir trouvé son rythme de croisière.

Auger-Aliassime a connu une performance étincelante pour dominer le Britannique Cameron Norrie 6-3, 6-4, jeudi, sur le court central du stade IGA.

Sixième tête de série du tournoi, Auger-Aliassime a continué son bon travail au service, mais contrairement à son duel contre Yoshihito Nishioka, la veille, il a limité les fautes directes. Le Québécois a réussi 15 as et il n’a commis que 10 fautes directes.

Lorsqu’il était au service, Auger-Aliassime n’a pratiquement rien donné à Norrie (no 9) et il a concrétisé toutes ses balles de jeu du premier coup sauf une, lors du deuxième jeu de la deuxième manche.

Auger-Aliassime a fermé les livres avec un as pour devenir le premier Québécois de l’histoire à atteindre les quarts de finale de l’Omnium Banque Nationale. Il se mesurera maintenant au Norvégien Casper Ruud (no 4).

Auger-Aliassime et Ruud sont les deux têtes de série les plus élevées à être encore en lice pour le titre à Montréal après les défaites du Russe Daniil Medvedev, le favori et champion en titre du tournoi, de l’Espagnol Carlos Alcaraz (no 2), du Grec Stefanos Tsitsipas (no 3) et du Russe Andrey Rublev (no 5).

Après une première partie au service expéditive et une petite chute au jeu suivant, le Québécois s’est mis en marche grâce à plusieurs frappes en puissance et le long des lignes.

Auger-Aliassime a obtenu sa première balle de bris à 4-3 lors du set initial. Il a obtenu le bris quand le coup droit de Norrie en profondeur s’est avéré trop long. Le favori de la foule a ensuite facilement gagné sa partie au service pour enlever la première manche.

Auger-Aliassime a raté deux balles de bris au deuxième set, mais Norrie lui a ouvert la porte en commettant trois doubles fautes alors que les deux hommes étaient à égalité 4-4. Le Britannique a résisté à la première balle de bris, mais pas à la deuxième, alors qu’il a envoyé son revers hors cible.

Le Québécois n’a eu besoin que d’une balle de match pour éliminer son adversaire après 72 minutes de jeu. En comparaison, la première manche contre Nishioka avait duré 70 minutes.

Auger-Aliassime montre un dossier de 5-1 en carrière face à Norrie. Sa seule défaite contre le Britannique est survenue lors des demi-finales du tournoi de Los Cabos, la semaine dernière.

En début de journée, Ruud est venu de l’arrière pour vaincre l’Espagnol Roberto Bautista Agut 6-7 (4), 7-6 (4), 6-4.

Lors de cette bataille de trois heures et 18 minutes, interrompue par la pluie au début de la troisième manche, Ruud et Bautista Agut (no 14) ont offert du jeu de qualité et ils se sont livré plusieurs longs échanges qui ont tenu la foule en haleine, mais le Norvégien a eu le dessus.

Il s’agissait d’une première victoire en carrière pour Ruud aux dépens de Bautista Agut.

Le Polonais Hubert Hurkacz (no 8) a peiné contre l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas, mais il a gagné 6-7 (6), 6-2, 7-6 (3).