Federer et Nadal joueront ensemble en double vendredi à la Coupe Laver

Howard Fendrich, The Associated Press

LONDRES — Roger Federer et Rafael Nadal joueront ensemble en double vendredi à la Coupe Laver, à l’occasion du dernier match de l’illustre carrière du tennisman suisse.

Federer, qui est détenteur de 20 titres du Grand Chelem en carrière, et son éternel rival, Nadal, le joueur masculin le plus titré de l’histoire avec 22 titres majeurs, joueront pour l’équipe européenne et affronteront un duo de l’équipe mondiale formé du demi-finaliste des Internationaux des États-Unis, Frances Tiafoe, et Jack Sock.

L’horaire de la première journée d’activités de cette compétition créée par l’entreprise de gestion de Federer a été dévoilé jeudi.

Le double finaliste en tournois du Grand Chelem, Casper Ruud, affrontera d’abord Sock en simple, puis le finaliste des Internationaux de France, Stefanos Tsitsipas, se mesurera à l’Argentin Diego Schwartzman. Le détenteur de trois titres majeurs en carrière, Andy Murray, se frottera ensuite à l’Australien Alex de Minaur en début de soirée, puis ce sera au tour du duo Federer-Nadal de fouler le terrain en double.

Il est à noter que le Québécois Félix Auger-Aliassime participera également à cette compétition, avec l’équipe mondiale.

Federer, qui est âgé de 41 ans, a annoncé qu’il prendra sa retraite après la Coupe Laver, à la suite d’une série d’interventions chirurgicales majeures au genou droit. Il n’a pas pris part à un match officiel de simple ou de double depuis son revers en quarts de finale contre Hubert Hurkacz à Wimbledon en juillet 2021.

En février, alors que les premières rumeurs évoquant la présence de Federer à Londres cette semaine commençaient à circuler, le principal intéressé a indiqué que Nadal lui avait laissé un message lui proposant de jouer de nouveau en double avec lui. Ils avaient uni leurs efforts afin de remporter leur match de double lors de la première édition de la Coupe Laver, en 2017.

«Si nous sommes en mesure de partager le court ensemble une fois de plus en double, a évoqué Nadal en février, alors ce serait une expérience très spéciale pour nous à ce stade-ci de nos carrières respectives.»

Federer et Nadal ont offert certains des plus grands matchs de tennis des deux dernières décennies. Ils se sont affrontés 40 fois au total (Nadal a triomphé à 26 reprises), et 14 fois en Grand Chelem (‘Rafa’ a gagné 10 fois). Nadal était venu à bout de son éternel rival en finale à Wimbledon en 2008, dans l’un des plus grands matchs de l’histoire. Federer a cependant remporté leur dernier duel, en demi-finales du tournoi présenté au All England Club en 2019.

«Ce serait, j’imagine, une situation unique, si ça se produisait, a dit le Suisse jeudi au sujet d’un éventuel match de double avec l’Espagnol, avant qu’on sache avec certitude qu’il jouera en double avec Nadal. Pour nous aussi, après avoir connu les carrières que nous avons connues, d’être en mesure de se retrouver et d’entretenir une belle relation, c’est, je crois, un beau message, non seulement pour le sport ou le tennis, mais au-delà de tout ça.»