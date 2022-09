Face à des problèmes de santé, Tony La Russa sera absent pour une période indéfinie

The Associated Press

CHICAGO — Le gérant des White Sox de Chicago Tony La Russa sera absent pour une période de temps indéterminée en raison d’un problème de santé non précisé.

Âgé de 77 ans, La Russa a raté la rencontre de mardi soir à la suite des recommendations de ses médecins. Les White Sox ont perdu ce match 9-7 contre les Royals de Kansas City.

La direction des White Sox a aussi indiqué que La Russa doit se soumettre à des examens additionnels «au cours des prochains jours» en Arizona, auprès de ses médecins personnels.

L’instructeur adjoint Miguel Cairo restera en poste à titre de gérant par intérim.

«C’est incroyablement difficile», a reconnu le voltigeur Andrew Vaughn. «Nous n’avons pas vraiment d’informations au sujet de ce qui se passe.»

L’absence de La Russa, mardi, a été annoncée environ une heure avant que ne soit effectué le premier lancer. Lors de sa rencontre d’avant-match avec les journalistes, La Russa n’avait affiché aucun signe de problème de santé, ni lors d’une discussion avec le directeur général Rick Hahn et l’ancien lanceur des Athletics d’Oakland Dave Stewart, avant le début du match.

Le voltigeur de droite Gavin Sheets a passé la journée de mardi avec La Russa et a dit qu’il avait été «complètement pris de court» lorsqu’il a été informé de l’absence de son gérant après l’exercice au bâton.

«J’ai su (la nouvelle) sur Twitter», a précisé Vaughn. «J’ai vu que les White Sox ont affiché quelque chose, et je me suis dit ‘Oh mon Dieu. C’est fou.’ Et ensuite, nous avons dû nous rendre sur le terrain et jouer.»

Cairo dit avoir parlé avec la Russa et échangé des textos, mercredi, au sujet de l’alignement et de confrontations potentielles pendant la rencontre, avant que le vétéran gérant ne prenne la route de l’Arizona.

«Je vais l’appeler dès que je le pourrai», a fait savoir Cairo. «Je vais lui envoyer des textos ou l’appeler pour voir comment il va. Mais il sera de retour.»

La Russa en est à la deuxième saison de son deuxième séjour à titre de gérant des White Sox. L’équipe a entamé la campagne avec des espoirs de conquête de championnat, mais elle se veut plutôt l’une des formations les plus décevantes au baseball majeur en 2022.

Avant le deuxième match de leur série contre les Royals, les White Sox avaient subi cinq défaites consécutives et présentaient une fiche de 63-66. Il a été possible d’entendre des partisans des White Sox réclamer le congédiement de La Russa pendant des matchs au Guaranteed Rate Field.

«Je comprends que nous voulons être compétitifs, gagner, nous préparer et faire du mieux que nous le pouvons, et c’est ce pourquoi on nous paie», a fait remarquer le releveur Kendall Graveman.

«Mais en bout de ligne, il y a des choses qui, je pense, sont vitales et bien plus importantes que de jouer au baseball.

«Il a besoin d’être avec sa famille et prendre soin de lui en ce moment. Je ne suis pas certain de ce qui se passe et des détails, mais souhaitons en savoir davantage dans le futur et qu’il s’agira de bonnes nouvelles pour lui.»

La Russa, un ami proche du président des White Sox, Jerry Reinsdorf, a été nommé au poste de gérant en octobre 2020, et il a mené l’équipe au championnat de la section Centrale de la Ligue américaine l’année dernière.

Il a entamé sa carrière de gérant dans les Ligues majeures avec les White Sox, en 1979. Il a gagné la Série mondiale avec les Athletics en 1989, et avec les Cardinals de St. Louis en 2006 et en 2011.

Intronisé au Temple de la renommée du baseball en 2014, La Russa est l’un des deux gérants dans l’histoire du baseball à avoir gagné la Série mondiale dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale. L’autre est Sparky Anderson.