Evenepoel se rapproche du titre au Tour d’Espagne; Pederson signe une 3e victoire

TALAVERA DE LA REINA, Espagne — Remco Evenepoel n’a eu aucun mal à protéger son avance en tête du classement général du Tour d’Espagne lors de la 19e étape, vendredi, avec une seule autre journée de compétition au programme.

Evenepoel de Quick-Step Alpha Vinyl a maintenu son avance de deux minutes sur Enric Mas lors de l’étape courte et vallonnée qui s’est terminée par une longue arrivée sur le plat.

Mads Pedersen, le champion du monde 2019, s’est imposé devant ses rivaux sprinteurs pour remporter l’étape de 138,3 kilomètres vers et depuis Talavera de la Reina dans le centre de l’Espagne. C’est la troisième victoire du Danois de l’équipe Trek-Segafredo dans cette classique.

Mas aura une dernière occasion de devancer Evenepoel lors de l’étape de montagne, samedi, avant l’arrivée en grande partie solennelle à Madrid, dimanche, lorsque la tradition veut qu’il n’y ait aucune tentative de dépasser le meneur.

La 20e étape est un parcours de 181 kilomètres de Moralzarzal à Puerto de Navacerrada qui comprend trois ascensions de catégorie 1 et une arrivée au sommet.

Evenepoel mène la course depuis la sixième étape dans ce qui est la plus longue séquence en tête d’un Belge à un Grand Tour depuis que Johan De Muynck a remporté le Giro d’Italie en 1978. C’était la dernière victoire de la Belgique lors d’un événement de trois semaines.

Le plus sérieux rival d’Evenepoel était le triple champion en titre Primoz Roglic, qui avait réduit l’écart avant qu’il chute plus tôt cette semaine et qu’il soit contraint à se retirer de la course.