Étoiles: Clayton Kershaw sera le partant de la Nationale devant ses partisans

LOS ANGELES — L’as des Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw amorcera le match au monticule pour la Ligue nationale alors que le Dodger Stadium accueillera le match des étoiles pour la première fois depuis 1980.

Dans l’Américaine, c’est Shane McClanahan, des Rays de Tampa Bay, qui a été choisi.

La vedette des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani sera le premier frappeur de l’Américaine, à titre de frappeur désigné. L’an dernier, il avait été le lanceur partant en plus de frapper premier comme frappeur désigné dans la victoire de 5-2 de l’Américaine à Denver.

Ohtani a une fiche de 9-4 avec une moyenne de points mérités de 2,38 au monticule, ayant retiré 123 frappeurs en 87 manches de travail.

Le joueur par excellence en titre de l’Américaine ne lancera toutefois pas au match des étoiles, lui qui sera le partant du premier match des Angels après la pause, vendredi.

«L’information que nous avons obtenu du clan Ohtani est qu’il ne devrait pas ou ne voudrait pas amorcer le match, alors nous avons choisi Shane», a indiqué le gérant de l’Américaine, Dusty Baker, des Astros de Houston.

Âgé de 34 ans, Kershaw, vainqueur de trois Cy-Young, a une fiche de 7-2 avec une m.p.m. de 2,14 avec 75 retraits sur des prises en 17 manches et deux tiers. Il y a deux ans, il a aidé les Dodgers à remporter leur première Série mondiale depuis 1988.

«C’est difficile, parce que Sandy Alcantara, Tony Gonsolin, Max Fried, tous ces gars ont de meilleurs statistiques que moi et devraient être le partant et j’en suis conscient, a affirmé Kershaw. Cela étant dit, je suis tellement excité d’amorcer le match au Dodger Stadium.»

Celui qui a devancé Don Sutton en avril pour le plus de retraits sur des prises dans l’histoire de la franchise deviendra le troisième Dodger a amorcé le match au monticule lors des sept dernières classiques estivales, après Zack Greinke en 2015 et Hyun Jin Ryu en 2019. Il deviendra le 13e partant à commencer le match des étoiles dans son stade, le premier depuis son ex-coéquipier Max Scherzer à Washington, en 2018.

«Comme nous sommes à Los Angeles, au domicile des Dodgers (…), vous soupesez tout ça et le nom de Clayton se trouve à l’avant-plan, a expliqué le gérant de la Nationale, Brian Snitker, des Braves d’Atlanta. Sa réputation, ce qu’il représente pour le baseball et les Dodgers, je pense qu’il est le choix parfait.»

Dans ce duel de gauchers, McClanahan deviendra le deuxième lanceur des Rays utilisé comme partant au match des étoiles. David Price avait été choisi à Anaheim, en 2010. McClanahan, qui participe pour la première fois à cette rencontre, a un dossier de 10-3 avec une m.p.m. de 1,71 et 147 retraits au bâton en 110 manches et deux tiers.

«Pour tout dire, je ne l’ai jamais vu lancer, a admis Baker. Nous ne l’avons pas affronté cette saison, mais tout le monde à qui j’ai parlé me dit qu’il est coriace.»

Ohtani sera suivi dans le rôle offensif de voltigeur de droite des Yankees de New York Aaron Judge, du troisième-but des Red Sox de Boston Rafael Devers, du premier-but des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils, du voltigeur de gauche des Yankees Giancarlo Stanton, du voltigeur de centre des Twins du Minnesota Byron Buxton, de l’arrêt-court des White Sox de Chicago Tim Anderson, du deuxième-but des Guardians de Cleveland Andres Gimenez, ainsi que du receveur des Jays Alejandro Kirk.

Du côté de la Nationale, le voltigeur de droite des braves Ronald Acuna fils sera le premier à affronter McClanahan. Il sera suivi par le voltigeur de centre des Dodgers Mookie Betts, le troisième-but des Padres de San Diego Manny Machado, le premier-but des Cardinals de St. Louis Paul Goldschmidt, l’arrêt-court des Dodgers Trea Turner, le receveur des Cubs de Chicago Willson Contreras, le frappeur désigné des Braves William Contrera, le voltigeur de gauche de Giants de San Francisco Joc Pederson et le deuxième-but des Mets Jeff McNeil.

Willson et William Contreras sont le premier duo de frères à percer la même formation des étoiles depuis Aaron et Bret Boone en 2003. Ils deviendront la cinquième paire de frères à se retrouver sur la formation partante du match des étoiles, après Mort et Walker Cooper en 1942 et 1943, Dixie et Harry Walker en 1947, Joe et Dom DiMaggio en 1949, ainsi que Roberto et Sandy Alomar fils en 1992.