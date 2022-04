Eriksson Ek atteint un sommet personnel et le Wild défait les Capitals 5-1

Ian Nicholas Quillen, The Associated Press

WASHINGTON — Joel Eriksson Ek a marqué deux buts pour atteindre un sommet personnel de 21 filets cette saison et le Wild du Minnesota a défait les Capitals de Washington 5-1, dimanche soir.

Eriksson Ek a également récolté une aide dans la victoire. Marcus Foligno a lui aussi établi de nouvelles marques personnelles avec son 20e but et sa 16e mention d’aide pour le Wild qui a remporté neuf de ses dix derniers affrontements.

Tyson Jost et Nicolas Deslauriers ont aussi touché la cible. Le Wild a accentué son avance en deuxième position de la section Centrale, cinq points devant les Blues de Saint-Louis. Jordan Greenway a fourni trois aides et Cam Talbot a effectué 25 arrêts.

Garnet Hathaway a marqué à mi-chemin en troisième période pour les Capitals. Vitek Vanecek a stoppé 14 tirs. Les Caps détiennent une avance de 11 points sur les Islanders de New York, leurs plus proches poursuivants dans la course à la deuxième place d’équipe repêchée dans l’Association Est.

Eriksson Ek compte maintenant 12 points à ses 14 dernières parties.

Fait intéressant, le Wild cumule une fiche de 14-0-1 contre les équipes de la section Métropolitaine cette saison.