Équipe Canada junior se prépare pour son important duel face à la Suède

HALIFAX — Brandt Clarke occupait sa position à la ligne bleue, tôt en deuxième période, quand le jeu s’est brusquement arrêté.

Le défenseur du Canada savait que Connor Bedard venait de recevoir la rondelle sur sa lame de bâton. Puis, il ne l’avait plus.

Quelques instants plus tard, il y a eu des halètements et des cris de la part de la foule vêtue de rouge au Scotiabank Centre quand elle – tout comme les arbitres et les coéquipiers de Bedard – a réalisé ce qui s’était passé.

Le prodige de 17 ans a parfaitement placé la rondelle d’un angle quasi impossible dans un espace restreint sous la barre transversale pour le premier de ses deux buts lors d’une victoire de 11-0 du Canada contre l’Autriche, jeudi soir.

«C’était très soudain, a dit Clarke lorsqu’il s’est fait demander son point de vue après l’entraînement de vendredi. Ensuite, tu regardes la reprise et tu te demandes ce qui s’est passé. L’espace était de la largeur d’une rondelle et il l’a envoyée là où seul lui peut le faire. C’est assez remarquable.»

Ç’a été une semaine remarquable au Championnat mondial de hockey junior pour celui qui est considéré comme le prochain premier choix au repêchage de la LNH.

Bedard a amassé 14 points depuis le début du tournoi pour pointer au premier rang à ce chapitre – sept points devant son compagnon de trio Logan Stankoven au deuxième échelon – et il a égalé Jordan Eberle pour le record national de buts en carrière (14) à ce tournoi.

Natif de North Vancouver, en Colombie-Britannique, Bedard avait aussi égalé le record canadien en obtenant sept points dans un gain de 11-2 contre l’Allemagne, avant d’en ajouter six face à l’Autriche.

«Il est très spécial, a indiqué l’attaquant Dylan Guenther, qui a été prêté par les Coyotes d’Arizona avant le tournoi. Tu ne vois jamais ça.»

Mais vous pourriez le voir si le numéro 16 est sur la patinoire.

Et Clarke, un membre des Kings de Los Angeles, croit que Bedard pourrait jouer dans la LNH dès aujourd’hui.

«Il a le dynamisme, les habiletés et la détermination, a expliqué Clarke. Il n’y a pas de statut d’exceptionnel dans la LNH, mais si c’était le cas, il serait le candidat numéro un.»

Le joueur de centre étoile des Pats de Regina – par coïncidence où Eberle a joué dans la Ligue de l’Ouest – n’est qu’à quatre points du record canadien de 31, établi par Eric Lindros pendant trois tournois.

Il est cependant peu probable que le tournoi revoit Bedard alors qu’il devrait jouer dans la LNH lors de la prochaine saison.

Les records du monde juniors sont plaisants, mais ce dont Bedard rêve vraiment, c’est d’un moment comme celui pour lequel les partisans se souviennent réellement d’Eberle – son spectaculaire but égalisateur dans les dernières secondes de la demi-finale contre la Russie lors du tournoi de 2009, à Ottawa.

«Si vous demandez à quiconque au pays, les gens voudraient marquer ce but, a insisté Bedard. Ce serait bien de marquer un gros but comme il l’a fait.»

Alors que les hôtes du tournoi doivent affronter la Suède samedi, dans un match de la veille du jour de l’An qui implique des choses au classement, l’entraîneur-chef du Canada, Dennis Williams, a déclaré que Bedard échangerait tous ses points pour une autre médaille d’or. Il avait aussi obtenu l’or en août, lors de la reprise du tournoi repoussé par la pandémie.

«Tout le monde aime marquer des buts et avoir son nom sur la feuille de pointage, a exprimé Williams. Pour le connaître plus en profondeur, Connor est là pour une seule chose – il veut répéter comme champion. Il va faire tout ce qui est nécessaire.»

Clarke s’est fait demander ce qui, selon lui, motive Bedard, un joueur qui a déjà été mentionné dans la même conversation que Connor McDavid.

«Les gens sont motivés de différentes manières, a-t-il fait valoir. Un gars qui connaît ses capacités, aime donner un spectacle gens, aime faire des jeux avec la rondelle, a la plus grande confiance en lui. Ça le motive. Il veut être meilleur qu’il ne l’était lors du dernier match. C’est simplement le genre de personne qu’il est.»

Son pays ne pouvait rien demander de plus.

Des choses à régler

Le Canada amorce la dernière journée d’activités dans le Groupe A avec six points en trois matchs. La Suède trône au premier rang avec huit points, suivie de la Tchéquie avec sept points.

Le Canada s’est incliné en lever de rideau contre la Tchéquie. Une victoire en temps réglementaire des représentants de l’unifolié contre la Suède leur garantirait au minimum une deuxième position en vue des quarts de finale de lundi.

La Tchéquie se mesurera à l’Allemagne dans leur dernier match de la ronde préliminaire.

La confiance en Milic

Williams a annoncé que Thomas Milic serait le gardien partant plutôt que Benjamin Gaudreau.

Seul joueur non repêché de la formation canadienne à son année d’admissibilité – Bedard et Adam Fantilli sont admissibles en juin – Milic s’en est servi comme motivation.

«Je suis très fier, a soutenu Milic à propos de sa présence comme gardien au sein de cette équipe très talentueuse. (De ne pas être repêché), c’est toujours quelque chose que j’ai en arrière-pensée, mais en ce moment, ma priorité est le tournoi et d’aider mon équipe. Si tu joues bien, tu joues bien. C’est tout ce qui compte dans un tournoi de la sorte.»