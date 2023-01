Ekblad aide les Panthers à défaire les Red Wings 3-2

The Associated Press

DÉTROIT — Aaron Ekblad a marqué deux fois en supériorité numérique et les Panthers de la Floride ont signé leur huitième victoire consécutive contre les Red Wings, en battant le club de Detroit 3-2, vendredi.

Ekblad a inscrit plus d’un but dans un match pour la première fois depuis le 2 décembre 2021, contre les Sabres de Buffalo. Gustav Forsling a également touché la cible pour les Panthers et Eric Staal a récolté sa 600e aide en carrière sur le but de Forsling.

Dans la victoire, Alexsander Barkov a obtenu deux aides et Sergei Bobrovsky a réalisé 29 arrêts.

Robby Fabbri a fait mouche lors de son deuxième match de la saison après s’être remis d’une opération au ligament croisé antérieur. Jonatan Berggren a aussi touché la cible pour les Red Wings, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers duels. Ville Husso a réalisé 17 arrêts.