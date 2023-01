Eichel s’illustre avec un but et deux aides lors de son retour au jeu

The Associated Press

LAS VEGAS — Jack Eichel a marqué un but et obtenu deux aides lors de son retour au jeu après une blessure au bas du corps et a aidé les Golden Knights de Vegas à prendre la mesure des Penguins de Pittsburgh 5-1, jeudi.

Les Golden Knigths mènent l’Association de l’Ouest et sont à égalité au deuxième rang de la LNH à mi-chemin de la saison.

Les Penguins, qui se sont inclinés 2-1 à Boston, lundi, dans le cadre de la Classique hivernale, ont perdu pour une sixième fois de suite.

Après avoir donné aux Golden Knights une avance de 2-0 au début de la première période, Eichel, de retour après avoir manqué 11 rencontres, s’est fait complice des filets de Chandler Stephenson et Mark Stone. Phil Kessel et Paul Cotter ont également touché la cible et Adin Hill a réalisé 38 arrêts.

Ty Smith a marqué le seul but des Penguins, son premier de la saison. Casey DeSmith a effectué 26 arrêts.