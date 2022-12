Eichel se distingue dans un gain de 4-1 contre les Red Wings

The Associated Press

DÉTROIT — Jack Eichel a fait scintiller la lumière rouge un peu plus d’une minute après le début du match et les Golden Knights de Vegas n’ont jamais tiré de l’arrière pour défaire les Red Wings de Detroit 4-1, samedi.

Eichel a inscrit un point dans 15 de ses 18 derniers matchs.

Phil Kessel a obtenu un but et une passe dans la victoire. Jonathan Marchessault et Reilly Smith ont également fait mouche pour les Golden Knights, qui ont gagné seulement pour la deuxième fois à leurs cinq derniers matchs.

Adin Hill a réalisé 24 arrêts pour signer sa première victoire à ses quatre derniers départs.

Oskar Sundqvist a inscrit son troisième but à ses deux dernières parties alors que Ville Husso a arrêté 21 tirs pour la formation de Detroit. Les Wings ont perdu en temps réglementaire pour la deuxième fois seulement en huit duels (4-2-2).