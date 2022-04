Edwards et Russell permettent aux Timberwolves de se qualifier pour les séries

Dave Campbell, The Associated Press

Dave Campbell, The Associated Press

MINNEAPOLIS — Anthony Edwards et D’Angelo Russell ont combiné pour 59 points pour aider les Timberwolves du Minnesota à compenser pour une dure soirée pour Karl-Anthony Towns et battre les Clippers de Los Angeles 109-104 et ainsi obtenir leur billet pour les séries éliminatoires, mardi.

Edwards a récolté 30 points tandis que Russell en a inscrit 29 pour propulser les Wolves au 7e échelon de l’Association Ouest. Ils croiseront le fer avec les Grizzlies de Memphis au premier tour des séries éliminatoires.

Paul George a terminé sa soirée de travail avec 34 points pour les Clippers, qui auront une deuxième et ultime chance de se qualifier pour les séries vendredi à domicile. Ils pourront mettre la main sur le 8e rang dans l’Ouest s’ils défont le vainqueur du duel entre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans et les Spurs de San Antonio.

Reggie Jackson (17 points) et Norman Powell (16 points) ont joué leur rôle pour les Clippers, mais ceux-ci n’ont pas été capables de bâtir sur leur avance de 45-38 à la mi-temps.

Towns a récolté qu’un maigre 11 points et n’a réussi que trois de ses 11 lancers en action. Il s’est fait expulser à mi-chemin au quatrième quart, mais ses acolytes ont pris la relève. Les Timberwolves participent aux séries seulement pour la deuxième fois en 17 ans.