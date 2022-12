Dumoulin et Béland obtiennent trois points dans une domination de l’Océanic

VICTORIAVILLE, Qc — William Dumoulin et Julien Béland ont tous les deux récolté un but et deux mentions d’aide, guidant l’Océanic de Rimouski vers une écrasante victoire de 9-0 aux dépens des Tigres de Victoriaville, jeudi soir.

Patrik Hamrla a bloqué 14 lancers pour signer un premier jeu blanc cette saison et l’Océanic a obtenu une huitième victoire consécutive.

La formation de Rimouski a profité de l’indiscipline de ses adversaires en inscrivant six buts en 13 avantages numériques. Pas moins de 121 minutes de pénalité ont été décernées lors de l’affrontement.

Jan Sprynar a touché la cible à deux reprises pour l’Océanic, qui n’a pas perdu depuis le 2 décembre. Shawn Pearson, Charles Côté, Maël St-Denis, Luke Coughlin et Mathis Aguilar ont ajouté un but chacun.

Nathan Darveau et Gabriel D’Aigle se sont partagé le filet pour les Tigres, qui avaient gagné leurs deux dernières sorties. Darveau a alloué quatre buts en 15 tirs alors que D’Aigle a repoussé 18 des 23 rondelles dirigées vers lui.

Saguenéens 3 – Voltigeurs 8

Justin Côté a enregistré un tour du chapeau en plus d’ajouter deux aides et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé les Saguenéens de Chicoutimi 8-3.

Remparts 5 – Drakkar 3

Zachary Bolduc a enfilé l’aiguille à deux reprises et les Remparts de Québec ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 5-3 pour obtenir une quatrième victoire d’affilée.