Drew Smyly gagne enfin à domicile dans un gain de 4-0 des Cubs sur les Marlins

Matt Carlson, The Associated Press

CHICAGO — Drew Smyly a fermé la porte aux frappeurs des Marlins de Miami jusqu’en septième manche, et il a signé une première victoire au Wrigley Field pour les Cubs de Chicago, qui l’ont emporté par le score de 4-0 samedi.

P.J. Higgins a cogné un circuit et un simple et Nico Hoerner a ajouté trois coups sûrs et un point produit pour aider les Cubs à vaincre les Marlins pour une deuxième journée d’affilée, après cinq défaites consécutives.

Ian Happ a obtenu deux coups sûrs et marqué un point et Willson Contreras a fait produire un point à l’aide d’un simple.

Les noms de Happ et de Contreras avaient été mêlés à des rumeurs de transaction avant la date limite de mardi, mais ils sont finalement demeurés à Chicago.

Les Marlins ont subi une sixième défaite à leurs sept dernières parties et un 12e blanchissage en 2022.

Smyly (4-6) a finalement gagné un match à domicile, à son sixième départ de la saison au Wrigley Field. Le gaucher de 33 ans a concédé cinq coups sûrs, a retiré quatre frappeurs sur des prises et a donné un but sur balles.

Il a quitté la rencontre après avoir accordé un double au Lavallois Charles Leblanc après deux retraits en septième manche. Mark Leiter fils a pris la relève et a retiré les sept frappeurs suivants.

Le double de Leblanc était son troisième depuis son rappel le 29 juillet dernier. En sept matchs, Leblanc a récolté neuf coups sûrs en 23 présences au bâton, dont un circuit, pour une moyenne de ,391. Sa moyenne de puissance s’élève à ,629.

Il totalise toutefois sept retraits sur des prises, dont un sur décision contre Smyly en deuxième manche. Il a aussi été retiré deux fois en tentatives de vols de but.

À sa seule autre visite au marbre, samedi, il a été retiré sur un ballon au joueur de premier but Frank Schwindel, en quatrième manche.

La défaite est allée au dossier de Pablo Lopez (7-7), victime de quatre points et neuf coups sûrs en cinq manches complètes. Il a été chassé du monticule à la suite du circuit de Higgins, en sixième.

Les Cubs avaient rompu l’égalité de 0-0 en quatrième manche grâce à un simple de Hoerner qui avait permis à Happ de croiser le marbre. Ils ont ajouté deux points en cinquième.